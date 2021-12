Los Harlem Globetrotters y su gira "Spread Game" visitan las escuelas de Nueva York y el toque de la campana de cierre de la NYSE

NUEVA YORK, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

QUIÉN/QUÉ: Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters viajan a Nueva York para difundir buena voluntad entre los estudiantes de la zona. Motivarán a los estudiantes a prepararse para rendir el SAT. También visitarán el legendario gimnasio Gauchos Gym para hablar con los estudiantes sobre la prevención del bullying, la fijación de objetivos y el respeto. La gira por la ciudad concluirá con una escala en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde ayudarán a hacer sonar la campana de cierre y participarán en las festividades y la ceremonia anual de iluminación del árbol. Esta visita se realizará antes de la próxima gira Spread Game, en la que visitarán el Barclays Center en Brooklyn el 20 de febrero de 2022.

CUÁNDO: miércoles 1 de diciembre de 2021

8:30 a. m. - Democracy Prep Charter School - 3872 3rd Ave., Bronx , NY 10457

, NY 10451 2:00 p. m. - Bolsa de Nueva York - 11 Wall St, Nueva York , NY 10005

Los Harlem Globetrotters hablan con estudiantes en entornos educativos y en un gimnasio.

Los Globetrotters muestran sus habilidades con el balón.

Tres jugadores de los Harlem Globetrotters (Torch George, Jet Rivers y Hops Pearce).



Director Ryan Silver : Democracy Prep ( Bronx , NY)

Personal de Gauchos Gym

Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters, creadores del estilo del baloncesto, influencers del juego de hoy y atletas calificados del más alto nivel, han exhibido sus icónicos talentos en 124 países y territorios en seis continentes desde su fundación en 1926. Orgullosos de ser parte del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, su misión de difundir el juego y llevar el entretenimiento al mundo sigue impulsándolos actualmente. Los Globetrotters son innovadores del juego, y popularizaron el jump shot, el slam dunk (mate/clavada), e inventaron el tiro de gancho de media cancha. Durante casi un siglo, los Globetrotters han mostrado la excelencia negra dentro y fuera de la cancha entreteniendo, inspirando y avanzando en materia del progreso racial de hoy en día. Harlem Globetrotters International, Inc. es una subsidiaria de Herschend Enterprises, la compañía de entretenimiento temático de propiedad familiar más grande de los Estados Unidos.

En 2018, Torch hizo historia en los Globetrotters cuando se convirtió en la primera estrella femenina del equipo en obtener su propio título del Récord Mundial Guinness. En celebración del Día Mundial anual del Récord Guinness, Torch estableció el récord oficial del mayor número de volteretas del balón bajo la pierna en un minuto (femenino), con una cifra de 32.

Torch fue parte de una primera visita a la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York con sus compañeros Globetrotters en noviembre de 2019. Apareció en la popular serie de Kevin Hart "What the Fit", junto con sus compañeros Globetrotters y Jimmy Kimmel, en marzo de 2020.

Jet Rivers se incorporó a los Harlem Globetrotters en 2017 y dice que formar parte de una organización tan impactante como el mundialmente famoso Trotters es una bendición.

Como estudiante de último año en la preparatoria, obtuvo recomocimientos de All-State, All Watchung Conference, First Team All-Union County y First Team All Defense. Jet asistió a Wagner College en Staten Island, donde pasó los primeros dos años en la universidad, siendo entrenado por Dan Hurley y su hermano Bobby, hijos del entrenador de preparatoria del Salón de la Fama, Bob Hurley. En Wagner, se convirtió en dos veces MVP y dos veces All NEC Selection, y ostenta el récord escolar de la mayoría de las victorias en una clase de cuatro años, con 76 victorias. Jet obtuvo más de 1,500 puntos durante su carrera de cuatro años y se convirtió en el duodécimo en la historia de la escuela. Terminó con un promedio de 13,8 puntos, 2,8 rebotes y 2 asistencias por juego.

En 2018, Pearce participó en la competencia NCAA College Slam Dunk, donde representó a Purchase College. En el evento, Pearce fue el artífice de algunos de los mates más espectaculares, uno de los cuales fue con una sola mano mientras se grababa con la cámara de un teléfono celular. Pearce estuvo a punto de ganar la competencia por apenas unos puntos decimales, pero su singularidad y su estilo lo convirtieron en uno de los atletas más destacados de toda la competencia.

