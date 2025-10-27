Los hermanos de Global Child "Travel & Purpose" y Picolinis Animal Rescue se unen para proteger a las preciosas mascotas de Miami

MIAMI, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Picolinis Animal Rescue tiene la sincera misión de cambiar vidas, una pata a la vez. Dedicada a rescatar, rehabilitar y realojar a perros de todas las edades, la organización pone especial énfasis en los perros mayores y con necesidades especiales que con demasiada frecuencia se pasan por alto.

"Cada perro merece amor, comodidad y una familia que pueda llamar suya", dijo Sofía Valverde, fundadora de Picolinis Animal Rescue. "Nuestra misión es asegurarnos de que ningún perro se quede atrás, independientemente de la edad, la salud o las circunstancias. Con el apoyo de nuestra comunidad, podemos darles la segunda oportunidad que merecen ".

Este año, Picolinis Animal Rescue se enorgullece de asociarse con Global Child: Travel & Purpose, clasificada como una de las mejores ferias de viajes del mundo, para ampliar su misión. Los hermanos Augusto Valverde (fundador y anfitrión de Global Child) y Sofía Valverde, nacidos en Miami, se unen para arrojar luz sobre esta causa vital, utilizando su amor compartido por su ciudad natal para inspirar un impacto real.

Global Child superó los 650 millones de impresiones solo en el último año , generando más de $ 17 millones de dólares de exposición verificada en los medios en plataformas como ReachTV, Tubi, Pluto TV y más. Con los próximos proyectos importantes, incluido el rodaje con Andrea Bocelli en la Toscana, el equipo está duplicando el uso de su alcance global para tener un impacto positivo en casa.

"Siempre es importante también devolver donde vivimos", dijo Augusto. "Miami nos dio nuestras raíces y nuestro propósito. Apoyar el trabajo de Sofía con Picolinis es retribuir a nuestra comunidad y ayudar a proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos ".

Un movimiento de compasión

A través de la atención compasiva y la participación de la comunidad, Picolinis brinda apoyo médico, fomenta entornos amorosos y encuentra hogares para siempre para perros que han sufrido negligencia o abandono. Al destacar a los perros mayores y con necesidades especiales, la organización está creando conciencia sobre el poder transformador de la adopción e inspirando a las personas a abrir sus corazones y hogares.

Involúcrate hoy mismo

Ahora, "Picolinis Angels" hace un llamado a la comunidad de Miami, y más allá, para que den un paso adelante y se conviertan en héroes para los perros mayores. Este sincero movimiento invita a todos a ayudar a proporcionar el amor, el cuidado y la dignidad que estos animales merecen, al tiempo que impulsa los esfuerzos de rescate en curso que cambian vidas todos los días.

Sitio web: picolinisanimalrescue punto com

Instagram: picolinisanimalrescue

Visite sus redes sociales para mantenerse al día sobre los próximos eventos y descubra más del inspirador trabajo de Picolinis en Miami y en el extranjero.

