Los hombres con directores abiertos tienen más probabilidades de interrumpir el sexismo en el trabajo

- Los hombres que sienten que su director es abierto y que se escucha su voz tienen más probabilidades de interrumpir el sexismo en el lugar de trabajo

- Una nueva investigación de Catalyst sobre hombres en Europa encuentra que el 62% que experimenta altos niveles de apertura de los responsables probablemente interrumpiría los comentarios sexistas.

ZURICH, 3 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio de Catalyst ha demostrado que el 62% de los hombres que experimentan elevados niveles de apertura gerencial - sienten que su director está abierto a escuchar y considerar sus ideas - dicen que probablemente interrumpirían directamente un comentario sexista, en comparación con solo el 35% de los hombres que informan bajos niveles de apertura de los responsables.

Además, el estudio de más de 2.100 hombres en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido descubrió que el 79% de los hombres que experimentan altos niveles de apertura en relación a sus responsables también informan sentirse escuchados en niveles altos, en comparación con solo el 34% de los hombres que experimentan bajos niveles de apertura de sus responsables.

Este es un dato importante ya que el informe, When Managers Are Open, Men Feel Heard and Interrupt Sexism , ha descubierto además que el 61% de los hombres que se sienten más escuchados dicen que probablemente interrumpirían directamente un comentario sexista, frente al 35% de los hombres que se sienten menos escuchados.

Se ha producido alguna variación por país en relación a los porcentajes informados anteriormente, pero el patrón se mantuvo estable. Por ejemplo, los porcentajes de hombres que dicen que probablemente interrumpirían directamente un comentario sexista en función de sus experiencias de apertura del responsable fueron los siguientes:

Francia : 69% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 34% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Alemania : 59% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 34% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Italia : 66% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 28% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Países Bajos : 56% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 40% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Suecia : 59% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 32% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Reino Unido: 62% con elevados niveles de apertura de responsables, frente al 42% que presenta bajos niveles de apertura de responsables

Los investigadores de Catalyst, Negin Sattari, PhD , Sarah DiMuccio, PhD y el director senior de MARC (Men Advocating Real Change) , Ludo Gabriele , han señalado que estos hallazgos destacan la posición única que tienen los responsables al contribuir a una cultura del lugar de trabajo donde los empleados sienten que sus voces son bienvenidas, incluso al desafiar directamente el sexismo.

"Los responsables que están abiertos a las ideas de los empleados y, en términos más generales, los lugares de trabajo que hacen que los empleados se sientan escuchados en general pueden crear entornos en los que se aliente a los hombres a hablar frente a los comentarios sexistas", explicó el doctor Sattari. "Estos hallazgos ofrecen una estrategia positiva que las organizaciones y los líderes pueden promover para combatir el sexismo".

Como los gerentes se relacionan directamente con los empleados, dando forma a la comprensión de los empleados sobre cómo se hacen las cosas, qué se considera aceptable y qué no, la investigación insta a los responsables a demostrar apertura al:

Abrir sus ojos y oídos: Llevando a cabo un esfuerzo consciente para descubrir que sus empleados son completamente humanos con intereses, obligaciones y experiencias fuera de sus vidas laborales. Abrir sus corazones: Impulsando la humildad y autenticidad al valorar un estado mental en crecimiento frente al perfeccionismo. Abrir sus mentes: No infravalorando las "habilidades de las personas"— la experiencia de contenido podría ser un aspecto importante en el rendimiento laboral, pero cómo se lleva a cabo el trabajo debe tener la misma importancia que lo que se hace.

"Este estudio destaca la importancia que tienen los responsables para crear un entorno en el que las personas se sientan seguras para llamar e interrumpir el sexismo", destacó Allyson Zimmermann, directora ejecutiva para Europa, Oriente Medio y África de Catalyst . "La idea de apertura puede ser nueva para algunos, pero fomentar e implementar estas prácticas finalmente romperá el ciclo del sexismo dentro del entorno de trabajo".

Catalyst involucra a hombres líderes como modelos a seguir e influyentes para la equidad de género a través de su programa insignia MARC (Men Advocating Real Change). Interrupting Sexism at Work es una iniciativa de investigación de MARC que explora las condiciones organizacionales que alientan o desalientan a los hombres a responder cuando son testigos de incidentes de sexismo en el lugar de trabajo. Se trata del cuarto informe existente dentro de la serie.

Aprenda más y descargue el estudio desde aquí.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una organización mundial sin ánimo de lucro respaldada por muchos de los directores ejecutivos más poderosos del mundo y empresas líderes para ayudar a construir lugares de trabajo que funcionen para las mujeres. Fundada en 1962, Catalyst impulsa el cambio con un liderazgo de pensamiento preeminente, soluciones viables y una comunidad galvanizada de corporaciones multinacionales para acelerar y hacer avanzar a las mujeres hacia el liderazgo, porque el progreso de las mujeres es el progreso de todos.

Contactos:

Naomi R. Patton Frances Knox Vicepresidenta de comunicaciones globales Consultor de comunicaciones para EMEA Catalyst Catalyst [email protected] [email protected]

