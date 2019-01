Los Mazda CX-5 y CX-9 vuelven a merecer dos lugares en la lista de los 10 mejores camiones y SUV de Car and Driver

IRVINE, California, 16 de enero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El SUV todoterreno compacto Mazda CX-5 2019 y el SUV todoterreno de tres filas Mazda CX-9 2019 fueron nombrados dos de los 10 Mejores Camiones y SUV para 2019 por la revista Car and Driver. Esta es la segunda distinción consecutiva del Mazda CX-5 como Mejor SUV Compacto y la tercera consecutiva del Mazda CX-9 como Mejor SUV Mediano.

Ambos SUV se distinguieron de la competencia y superaron también las expectativas con su valor. El Mazda CX-5 y el CX-9 demostraron las cualidades de los 10 Mejores presentando experiencias de manejo viscerales, excelente eficiencia en el consumo de combustible, diseño sofisticado y un refinado trabajo artesanal.

Car and Driver señaló: "El Mazda CX-5 ofrece refinamiento interior de lujo a precios que decididamente no son de lujo; manejo y maniobrabilidad que parecen de un Miata, más que simplificadas para gusto del mercado masivo; y un exterior que reniega del formato tipo caja convencional de su segmento en favor de algo significativamente más elegante. Pero, fundamentalmente, se tiene la sensación de que el CX-5 fue diseñado para personas como nosotros: gente que ama manejar".

El Mazda CX-9 también recibió elogios de Car and Driver por destacarse en su clase con una dinámica de manejo excepcional y el refinamiento de su interior y su diseño.

"Ningún otro vehículo de esta categoría puede igualar la capacidad dinámica del CX-9. Ni acercársele, siquiera. Si usted busca un SUV de tres filas, no encontrará uno mejor para manejar ni uno más satisfactorio que el Mazda CX-9. Y punto. Eche una mirada a las curvas fluidas y las líneas tensas del CX-9. Inspeccione el buen gusto de sus adornos. En el interior, encontrará una de las disposiciones más elegantes de materiales de todo el segmento. Un vehículo familiar para el mercado masivo no necesita parecerse a un cajón de plástico para guardar cosas. Y usted no necesita pilotear una barcaza sin timón por los caminos de la edad adulta".

El Mazda CX-5 sube el listón de 2019 al incorporar dos nuevas versiones de nivel superior más lujosas: Grand Touring Reserve y Signature. El Mazda CX-5 2019 perfecciona el tren motriz con la incorporación del motor turboalimentado de cuatro cilindros SKYACTIV-G 2.5T y un mayor enfoque en el chasis, que presenta las tecnologías más recientes con G-Vectoring Control Plus. También ofrece funciones avanzadas que ayudan a mejorar el confort, la conveniencia y la seguridad del vehículo. El 360° View Monitor y la pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ son algunas de las nuevas funciones disponibles en el modelo 2019.

El Mazda CX-9 2019 también presenta nuevas funciones y refinamientos en beneficio de conductores y pasajeros en las tres filas de asientos. Tiene además una suspensión reajustada que ofrece una experiencia de manejo más fluida y natural. Se logró una mayor supresión del sonido mediante un recubrimiento y alfombrillas más gruesas que ayudan a facilitar la conversación y el disfrute. El SUV de tres filas insignia ya está disponible con un 360° View Monitor, asientos delanteros ventilados, nuevos espejos plegables eléctricos y compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

El premio a los 10 Mejores de Car and Driver es uno de los más codiciados de la industria automotriz. Para ser elegible, un vehículo debe ser un ganador que retorna, totalmente nuevo o revisado de manera significativa, y tener un precio base de US$ 90,000 o menos. Los vehículos se juzgan según su clase, valor y experiencia de manejo.

Recientemente, el MX-5 Miata 2019 fue nombrado entre los 10 Mejores Automóviles de Car and Driver. Por 18o. año consecutivo, el MX-5 Miata recibió la máxima distinción de esta famosa lista por ser notablemente superior en su categoría de peso y un ejemplo del descapotable ideal con valor, excelente dinámica de manejo y un diseño atemporal.

Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, la comercialización, los repuestos y el servicio de asistencia al cliente de los vehículos de Mazda en los Estados Unidos y México a través de casi 700 concesionarias. Las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en la Ciudad de México. Para más información acerca de los vehículos de Mazda, incluso fotografías e imágenes, visite el centro de prensa de Mazda en línea en InsideMazda.MazdaUSA.com/Newsroom.

Siga los canales de redes sociales de MNAO a través de Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations

Related Links

http://www.mazdausa.com



SOURCE Mazda North American Operations