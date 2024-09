Mazda continúa la transformación de la marca con su nueva plataforma "Move and Be Moved"

La plataforma celebra el poder del potencial humano y las elecciones intencionadas de las personas para encontrar sus motivaciones

IRVINE, California, 13 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) se prepara para impulsar la plataforma de la marca con el objetivo de incrementar su utilidad entre los consumidores. Su nueva plataforma, "Move and Be Moved", marca el comienzo de una transformación de la marca en un punto crucial en los 104 años de historia de la compañía.

En medio de un crecimiento récord en las ventas que supera de manera significativa el mercado, Mazda reestructurará su marca a través de experiencias, productos y marketing. El primer mensaje publicitario bajo "Move and Be Moved" (Motívate y déjate motivar) se transmitirá el 12 de septiembre durante Thursday Night Football en Amazon Prime con un video de presentación titulado "Choose to Be Moved" (Elige motivarte).

Permaneciendo fiel a la promesa de Mazda centrada en el ser humano, esta plataforma es el resultado de una creación conjunta a nivel global para entender mejor los deseos y necesidades de los consumidores. Con "Choose to Be Moved", Mazda vincula el placer de conducir con la alegría de vivir al celebrar las elecciones intencionadas de los conductores al buscar sus motivaciones.

"En un mundo lleno de distracciones, los consumidores se enfrentan a muchas opciones para crear una vida que los motive a seguir adelante; queremos celebrar a los que creen que simplemente avanzar por la vida no es suficiente; avanzamos cuando nos rodeamos de personas, lugares y cosas que nos motivan", expresó Brad Audet, director de Marketing, Mazda North American Operations. "Choose to Be Moved" hace justo eso al enfocarse en los conductores que viven con intención a través de nuevos y dinámicos mensajes publicitarios de Mazda que los clientes nunca han visto".

El nuevo mensaje publicitario adopta un enfoque hacia el conductor, colocando al ser humano en primer lugar. El video está dirigido por el galardonado director, Nicolai Fuglsig, conocido por sus historias humanas de pasión y su enfoque inmersivo. El video publicitario defiende las elecciones que realizan los conductores para buscar lo que los motiva. Cuenta además con la participación de talentos que viven con intención, como Nika Mühl, novata de la WNBA de Seattle Storm, Cliff Kapono, biólogo y surfista profesional, y Helio Meza, piloto de la MX-5 Cup.

"Nicolai dio vida a la esencia de «Choose to Be Moved» de una forma conmovedora e inspiradora", afirmó Audet. "El mensaje publicitario detrás de esta plataforma define el tono de cómo nos mostramos en la cultura, frente a los competidores y para nuestros accionistas".

Al colocar al conductor en el centro de todo lo que hace Mazda, "Move and Be Moved" y "Choose to Be Moved" promueven las raíces japonesas de Mazda de ofrecer alegría y un servicio cuidadoso para todos, en su camino hacia la consolidación de todo lo que la marca defiende, como se muestra en la cultura y frente a sus competidores.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

