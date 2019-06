Los mejores tacos en el Condado de Orange - Mezquite Tacos & Fuego celebra su gran apertura

TUSTIN, California, 3 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mezquite Tacos & Fuego se complace en anunciar su gran apertura en Tustin, California, el 3 de junio de 2019.

Mezquite Tacos & Fuego es un restaurante único por la forma en que cocina la carne de sus tacos. Es el único restaurante en el área que cocina y asa su comida sobre leña de mesquite, que es la manera tradicional y auténtica de cocinar carnes para conseguir ese sabor ahumado perfecto. Esto es, de hecho, lo que distingue su restaurante de otros establecimientos. Sus sabores únicos de carnes asadas ahumadas, tortillas orgánicas hechas en casa, increíbles salsas, y aguas frescas naturales harán que los clientes hambrientos vuelvan una y otra vez.

Javier Fregoso, el fundador de Mezquite Taco & Fuego, se crió en Calexico, California, y estaba siempre rodeado de deliciosos tacos. Por esta razón, conocía la importancia de mantener sus tacos auténticos en sabor. En 2008, a los 26 años, Javier decidió mudarse a Los Ángeles, y dentro de los dos años de estar allí, vio una gran necesidad de su comida nativa. En 2010, Javier Fregoso creó Mexicali Taco & Co. En ese entonces, no tenía suficiente dinero para poner en marcha su propio restaurante, por lo que hizo lo que mejor que podía. Comenzó a vender tacos con una carreta y una camioneta en un espacio de estacionamiento cerca del centro de Los Ángeles. La noticia se difundió rápidamente de los increíbles tacos deliciosos de Javier y pronto cientos de personas hacían cola para saborearlos. En apenas dos años, el negocio era próspero y Javier pudo abrir un restaurante donde él y su comida han continuado prosperando. Gracias a los visitantes leales y críticos respetados, el restaurante, que se denominaba Mexicali Taco, recibió el honor de 'Mejores tacos en Los Ángeles' durante varios años consecutivos y también fue presentado en The Los Angeles Times, Food Network, LA Weekly y el Cooking Channel.

En 2016, Javier Fregoso vio una creciente oportunidad para vender su participación en Mexicali y le dio la oportunidad de establecer su nueva compañía, llamada ahora Mezquite Tacos & Fuego. Los días 3 y 4 de junio, los clientes recibirán chips y guacamole gratuitos con cualquier orden. Así que, si tiene hambre y está buscando los mejores tacos en Tustin, visite Tacos & Fuego y ¡disfrute de unos tacos que no olvidará!

Contacto:

Javier Fregoso

(714) 760-4441

14075 Newport Ave

Tustin, California 92780

info@mezquitetacos.com

FUENTE Mezquite Tacos & Fuego

