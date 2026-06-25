La Carnival del 2026 lidera el segmento de minivanes y la K4 del 2026 es el número uno en el segmento de autos compactos.

La K4 es el segundo modelo mejor clasificado en calidad inicial en toda la industria.

La planta de fabricación de Kia México, donde se produce la K4, fue clasificada como la mejor planta en calidad en América.

Estos premios destacan el compromiso de Kia con la calidad y la satisfacción del cliente.

IRVINE, Calif., 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dos de los vehículos más populares de Kia América se clasificaron como número uno en sus respectivas categorías en el Estudio de Calidad Inicial (IQS) de JD Power 2026 en EE. UU. La Carnival del 2026 ocupó el primer lugar en el segmento de minivanes y el K4 se alzó con el primer puesto en el segmento de autos compactos. El K4 también fue el segundo vehículo mejor clasificado en calidad inicial en toda la industria, y la planta de fabricación de Kia México en Nuevo León, donde se produce el K4, recibió el prestigioso Premio Oro a la Calidad de Planta por la más alta calidad inicial en Norteamérica y Sudamérica. Los premios a la calidad de planta se basan en la producción de vehículos con la menor cantidad de defectos durante los primeros años de propiedad (excluyendo problemas de diseño).

LOS MODELOS KIA CARNIVAL Y K4 FUERON NOMBRADOS GANADORES DE SU SEGMENTO EN EL ESTUDIO DE CALIDAD INICIAL (IQS) DE J.D.POWER 2026

Reconocidos por presentar la menor cantidad de problemas de calidad durante los primeros 90 días de propiedad en sus segmentos, los modelos Carnival y K4 son conocidos por sus interiores espaciosos, características avanzadas y diseños audaces. Estos premios llegan tras ventas récord para ambos modelos: la Carnival registró seis meses consecutivos de ventas récord y el K4, cinco. "Tanto el Kia Carnival como el K4 ofrecen la calidad que los compradores de automóviles buscan al adquirir un vehículo nuevo", afirmó Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América. "Que Kia ocupe los primeros puestos en dos categorías de vehículos en el Estudio de Calidad Inicial (IQS) de JD Power 2026 en EE. UU., y que su modelo tenga la segunda mejor calificación en calidad inicial a nivel de la industria, demuestra el compromiso de Kia de satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes".

El Estudio de Calidad Inicial (IQS) de EE. UU., que celebra su 40.º aniversario, se basa este año en las respuestas de 78 514 compradores y arrendatarios de vehículos nuevos del año modelo 2026, encuestados tras 90 días de propiedad. El IQS también incorpora datos de visitas a talleres de reparación, basados en cientos de miles de incidentes reales reportados a los concesionarios autorizados de vehículos nuevos. La metodología combina datos de reparación de vehículos de última generación con los datos tradicionales de la Voz del Cliente (VOC) de JD Power, recopilados continuamente durante todo el año y publicados mensualmente para los suscriptores. Los datos mejorados del IQS permiten a los fabricantes de automóviles identificar rápidamente los problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas mayores en el ámbito de la calidad.

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los modelos EV6 y EV9, SUV eléctricos de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000824/Kia_2026_Carnival.jpg

Logotipo- https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America