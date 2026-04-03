Los padres enfrentan retrasos de 6 a 12 meses para la atención del autismo: la nueva plataforma de Kid Care Connect tiene como objetivo reparar el sistema roto

MIAMI, 3 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los padres de todo Estados Unidos se enfrentan a tiempos de espera de seis a doce meses solo para acceder a las evaluaciones de autismo y la atención del desarrollo, a menudo llamando de 8 a 12 proveedores antes de encontrar una sola cita disponible. Estos retrasos pueden costar a los niños el acceso a una intervención temprana crítica durante sus años de desarrollo más importantes.

Un creciente cuello de botella nacional en el acceso a la atención

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente 1 de cada 36 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con trastorno del espectro autista, un número que ha aumentado constantemente en la última década. Al mismo tiempo, muchas regiones siguen enfrentando una escasez de especialistas en desarrollo, lo que contribuye a las largas listas de espera y al acceso limitado a la atención oportuna.

Los informes de los proveedores y los datos de la industria indican que las familias con frecuencia esperan meses para las evaluaciones neurológicas, y algunas se comunican con 10 o más proveedores antes de encontrar disponibilidad. Los expertos enfatizan que la intervención temprana, particularmente antes de los cinco años, juega un papel crítico en la mejora de los resultados del desarrollo, lo que hace que estos retrasos sean especialmente impactantes.

Kid Care Connect, una plataforma digital recientemente lanzada, tiene como objetivo abordar esta creciente brecha de acceso ayudando a las familias a conectarse rápidamente con especialistas que tienen disponibilidad en tiempo real. La plataforma permite a los padres crear un perfil gratuito, describir las necesidades de sus hijos y recibir notificaciones cuando los proveedores, incluidos neurólogos, pediatras del desarrollo, logopedas y especialistas en comportamiento, tienen oportunidades.

Las familias que usan la plataforma también pueden acceder al apoyo de telesalud, los recursos educativos y la capacitación de los padres diseñada para ayudarlos a comprender mejor y navegar el viaje de cuidado de sus hijos. Al combinar la tecnología con una creciente red de proveedores, Kid Care Connect está diseñado para reducir el tiempo que las familias pasan buscando atención y acelerar el acceso a los servicios durante los períodos críticos de desarrollo.

La plataforma fue creada por el empresario y defensor de la terapia conductual Frank Herrera, quien desarrolló el concepto después de años de trabajar con familias que navegan por los sistemas de atención del autismo y del desarrollo.

"Cada semana, me reunía con padres que estaban abrumados, atrapados en listas de espera y sin saber a dónde acudir", dijo Herrera. "La verdadera crisis no es el autismo, es el acceso. Kid Care Connect se creó para convertir la confusión en claridad y brindar a las familias un camino más rápido hacia la atención que necesitan sus hijos ".

Además de ayudar a las familias a encontrar proveedores, Kid Care Connect se enfoca en empoderar a los padres a través de la educación y herramientas que los colocan en un papel más activo en el cuidado de sus hijos. La plataforma incluye cursos, recursos guiados y futuras funciones impulsadas por la IA diseñadas para ayudar a los padres a comprender mejor las evaluaciones, prepararse para las citas y tomar decisiones informadas.

Kid Care Connect está actualmente disponible para familias y proveedores, con un enfoque inicial en expandir el acceso a través de Florida y planes para un crecimiento nacional más amplio.

Para obtener más información, comuníquese con:

Frank Herrera,

fundador y director ejecutivo de Kid Care

Connect

[email protected] (305) 299-6995

https://www.kidcareconnect.com

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FUENTE Kid Care Connect