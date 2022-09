Los planes individuales y familiares de Aetna CVS Health™ brindan un mejor cuidado, acceso y valor a los consumidores de 12 estados

Los planes individuales y familiares de Aetna CVS Health estarán disponibles en determinados condados de Arizona (Banner | Aetna), California, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Misuri, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nevada, Texas and Virginia

WOONSOCKET, R.I., 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Aetna®, una compañía de CVS Health® ( NYSE: CVS), ingresa al Mercado de Seguros Médicos Individuales en 12 estados con su producto de seguro de marca combinada de Aetna CVS Health para ofrecer un acceso al cuidado de salud económico a más estadounidenses.

"Para millones de estadounidenses sin seguro o con seguro insuficiente, nuestros planes ofrecen cuidado de calidad a un precio económicamente accesible y la capacidad de acceder a este cuidado de manera cómoda por medio de tecnología virtual y cuidado en persona en las comunidades", dijo el Dr. Kyu Rhee, director médico de Aetna. "Al cerrar la brecha entre las personas y el apoyo y los servicios que necesitan, podemos ofrecer un enfoque dedicado a las personas de la forma y en el momento y lugar en que lo necesiten".

Con el lanzamiento de estos planes, los miembros tendrán acceso a la amplia red de médicos de cuidado primario, proveedores de salud mental, especialistas y hospitales de Aetna. Además, tendrán opciones de cuidado económico y conveniente mediante servicios de telesalud y clínicas sin cita previa participantes, lo que elimina los obstáculos para acceder al cuidado.

Los productos del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de Aetna CVS Health combinan la cobertura de Aetna y la conveniencia de CVS Health. Se trata de un seguro de salud diferente y que se caracteriza por lo siguiente:

Cuidado de calidad con la amplia red de médicos de cuidado primario, especialistas y hospitales de Aetna.

con la amplia red de médicos de cuidado primario, especialistas y hospitales de Aetna. Cuidado económicamente accesible con planes que incluyen cuidado sin cargo virtual y en clínicas sin cita previa dentro de la red.

con planes que incluyen cuidado sin cargo virtual y en clínicas sin cita previa dentro de la red. Cuidado cuando usted lo desee con acceso a cuidado virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana además de las visitas a clínicas sin cita previa en 1,100 sucursales de MinuteClinic® en todo el país.

"Entendemos que todos atravesamos circunstancias únicas y hacer que el cuidado de salud sea simple, fácil y económicamente accesible es la manera en que nos adaptamos a estas en cualquier parte del recorrido", dijo Anand Shukla, vicepresidente sénior de mercados individuales de Aetna. "Estamos garantizando que más estadounidenses puedan tener acceso al cuidado de calidad de Aetna. Estamos en una posición única para trabajar con la persona para lograr mejores resultados".

Los planes según la ACA de Aetna CVS Health son planes de cuidado de salud completos que brindan cuidado y cobertura para lo siguiente:

Servicios de pediatría, incluido el cuidado bucodental y de la vista.

pediatría, incluido el cuidado bucodental y de la vista. Servicios para pacientes ambulatorios.

Servicios de emergencia.

emergencia. Hospitalización.

Cuidado de maternidad y para recién nacidos.

Servicios de salud mental y para trastornos por uso de sustancias, incluido el tratamiento de salud emocional y psicológica.

salud mental y para trastornos por uso de sustancias, incluido el tratamiento de salud emocional y psicológica. Medicamentos con receta.

Servicios y dispositivos de rehabilitación y de enseñanza de habilidades (aquellos que ayudan a pacientes a adquirir, mantener o mejorar habilidades necesarias para el desempeño diario).

Servicios de laboratorio.

laboratorio. Servicios preventivos y de bienestar, y manejo de enfermedades crónicas.

* Es posible que los miembros deban pagar un costo compartido basado en los servicios médicos recibidos y el tipo de proveedor que visiten. Consulte los documentos sobre los beneficios para más información. Incluye determinados servicios. No todos los servicios están cubiertos. Para confirmar qué servicios están incluidos, consulte los documentos sobre los beneficios. Los miembros inscritos en planes de salud con deducible alto que reúnen los requisitos deben alcanzar el deducible antes de recibir los servicios no preventivos cubiertos sin costo compartido. Sin embargo, dichos servicios están cubiertos según las tarifas contractuales negociadas. Todos los servicios de clínicas sin cita previa están sujetos a un costo compartido en California. Este beneficio no está disponible en todos los estados. El acceso a MinuteClinic y a otras clínicas sin cita previa dentro de la red puede variar según la ubicación geográfica. Para obtener una lista completa de clínicas sin cita previa participantes, inicie sesión en Aetna.com y utilice la herramienta de búsqueda de proveedores.

Ya se completaron las solicitudes en todos los estados. La aprobación final para el ingreso está sujeta a certificaciones estatales y federales.

Acerca de Aetna

Aetna, una compañía de CVS Health, proporciona información y recursos a aproximadamente 34 millones de personas para ayudarlas a tomar decisiones informadas sobre su cuidado de salud. Aetna ofrece una amplia variedad de productos de seguro de salud tradicionales, voluntarios y dirigidos por el consumidor, así como servicios relacionados, que incluyen planes médicos, de farmacia, dentales y de salud emocional y psicológica. También presta servicios de administración médica, de administración de cuidado de salud para planes de Medicaid y de administración de indemnización a trabajadores, y brinda productos y servicios de tecnología de la información para la salud. Los clientes de Aetna incluyen grupos de empleadores, personas, estudiantes universitarios, trabajadores de medio tiempo y por hora, planes de salud, proveedores del cuidado de la salud, unidades gubernamentales, planes patrocinados por el gobierno, organizaciones laborales y expatriados. Para obtener más información, visite www.aetna.com y descubra cómo Aetna ayuda a construir un mundo más saludable.

Acerca de CVS Health

CVS Health® es la compañía líder en soluciones de salud que brinda servicios de cuidado como nadie más puede hacerlo. Llegamos a más personas y mejoramos la salud de las comunidades de Estados Unidos con nuestra presencia local, los canales digitales y más de 300,000 colegas dedicados, incluidos más de 40,000 médicos, farmacéuticos, enfermeros y enfermeros facultativos. Ayudamos a las personas con su salud, en cualquier momento y lugar, ya sea para controlar enfermedades crónicas, cumplir con los medicamentos o acceder a servicios de bienestar y de salud económicos de las formas más convenientes. Ayudamos a las personas a explorar el sistema de cuidado de salud, y su cuidado de salud personal. Para ello, mejoramos el acceso, reducimos los costos y nos convertimos en socios de confianza para cada momento de salud importante. Y lo hacemos de corazón, todos y cada uno de los días. Siga @CVSHealth en las redes sociales.

