Los propietarios de pequeñas empresas en California hacen su parte para ahorrar energía y mantener a California Golden

SACRAMENTO, California, 6 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Energy Upgrade California® (EUC), el programa estatal que invita a los californianos a ahorrar energía, tiene entre sus objetivos ayudar a las pequeñas empresas. En honor al Día Nacional de la Eficiencia Energética, que se celebrará el 6 de octubre de 2021, Energy Upgrade California está trabajando en estrecha colaboración con la Red de Empresas Verdes de California y organizaciones de la Cámara de Comercio de todo el estado para recordar a los propietarios de pequeñas empresas que optar por ser ecológicos trae beneficios para sus negocios y el medioambiente.

Conozca aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/English/8949051-energy-upgrade-california-small-business-owners-fight-climate-change/

La eficiencia energética no siempre está en lo más alto de la lista de prioridades para las pequeñas empresas que se enfrentan a tomar decisiones difíciles sobre las necesidades operacionales. Sin embargo, ser eficientes en el uso de la energía puede ayudar a las empresas a reducir su consumo de energía, lo que tiene impacto sobre los resultados finales y en el medioambiente.

Escuche testimonios directos de los propietarios de pequeñas empresas de California que ahorran energía con acciones cotidianas que van desde desconectar elementos y adaptar la iluminación, hasta inversiones a largo plazo en equipos y certificaciones.

Para las pequeñas empresas, aprender a operar un negocio más eficiente en el consumo de energía puede aportar en muchos frentes, no solo los resultados finales. Cuando realizamos pequeños cambios en nuestro uso de la energía, podemos respirar aire más limpio, luchar contra el cambio climático, proteger los ecosistemas y la vida silvestre y generar un cambio positivo y duradero en California. Para obtener más información y unirse a las empresas del movimiento Keep it Golden, visite www.energyupgradeca.org.

Acerca de Energy Upgrade California:

Creada por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) en 2011, Energy Upgrade California® (EUC) es una iniciativa de educación, promoción y extensión a nivel estatal para divulgar conceptos de gestión energética, acciones de eficiencia energética y oportunidades de energía limpia para los residentes y negocios del estado. Energy Upgrade California® está uniendo al estado en un movimiento para ayudar a California a prosperar a través del uso de energía más inteligente. Para obtener más información, visite www.energyupgradeca.org.

FUENTE Energy Upgrade California

Related Links

https://www.energyupgradeca.org/



SOURCE Energy Upgrade California