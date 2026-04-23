Los residentes de Los Ángeles podrán acceder más rápidamente a nuevas viviendas asequibles gracias a la inversión de 10 millones de dólares por parte de Health Net en un "Fondo de garantía"

La colaboración con LA4LA acelerará la construcción de viviendas asequibles y de uso mixto en el condado de Los Ángeles

SACRAMENTO, California, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los planes de atención médica administrada de Medi-Cal con mayor experiencia de California y una empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció una inversión de 10 millones de dólares en el "Fondo de garantía" de LA4LA, que respaldará la construcción acelerada de viviendas asequibles y para personas de nivel de ingreso variado en el condado de Los Ángeles.

El "Fondo de garantía" ofrece subsidios con el propósito de ayudar a los promotores de vivienda a acceder con rapidez a financiamiento destinado a proyectos de alquiler asequible y así, reducir los tiempos de puesta en marcha de la construcción y poner más rápidamente a disposición de las comunidades necesitadas las nuevas opciones de vivienda.

"Una vivienda segura y estable es una de las recetas más eficaces para la buena salud; hemos visto que transforma vidas", afirmó Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net. "Esta inversión no solo financiará proyectos, sino que fomentará la disponibilidad de más viviendas, devolverá la esperanza y ofrecerá a miles de angelinos un futuro más saludable. Esto se traduce en una sensación de estabilidad, así como en conexiones más sólidas con el sistema de atención de salud, menos visitas a la sala de urgencias y más tiempo cada día para que las personas trabajen, aprendan y sanen".

En el condado de Los Ángeles, existen:

La inversión de Health Net está diseñada para ayudar a subsanar estas deficiencias al facilitar la construcción de viviendas que incluyan una combinación de unidades para familias/personas de bajos ingresos, dependientes de bonos del estado y de ingreso medio, con hasta un 30 % reservado para beneficiarios de bonos de asistencia.

"Esta inversión permitirá mantener el progreso alcanzado hasta ahora al acelerar la construcción de viviendas asequibles y reducir el número de personas sin hogar en Los Ángeles", señaló la alcaldesa Karen Bass. "Quiero agradecer a los equipos de LA4LA y Health Net por su colaboración constante y por apoyar soluciones innovadoras para subsanar deficiencias y construir viviendas más asequibles y estables en toda la ciudad".

Cuando las entidades crediticias confían en que los pagos subsidiados, como los bonos de asistencia de la Sección 8 o VASH, se realizarán con toda seguridad, entonces pueden proporcionar préstamos de mayor envergadura y financiar más proyectos. LA4LA ayuda a las entidades crediticias a proporcionar mayores préstamos y fomentar más proyectos de vivienda, especialmente en vecindarios cercanos a centros de trabajo, parques y escuelas, así como en lugares donde los residentes pueden acceder a recursos comunitarios. Esto elimina los déficits de financiamiento que puedan paralizar las construcciones aprobadas y promueve una mayor participación por parte de los propietarios de bienes raíces.

"Agradecemos a Health Net su compromiso con las soluciones de vivienda innovadoras", comentó Sarah Dusseault, estratega principal de LA4LA. Su inversión en la herramienta de garantía transformará la manera en que los proyectos acceden a financiamiento e incrementará la viabilidad de las viviendas asequibles. A medida que se completen los proyectos y ya no requieran garantías, el capital de Health Net se puede reasignar, lo que genera un ciclo sostenible para respaldar otros proyectos en el transcurso del tiempo".

La inversión de Health Net se puede invertir en varias obras de construcción en todo el condado y, si se combina con los subsidios públicos y crédito privado, ayuda a promover de manera significativa un mayor desarrollo habitacional en la región.

Esta inversión se basa en el compromiso más amplio de Health Net de resolver el problema habitacional y la carencia de vivienda en toda California. Desde 2020, Health Net ha destinado un total de 93 millones de dólares a inversiones habitacionales y servicios de apoyo para personas sin hogar.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen atención médica de calidad, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. En la actualidad, ofrecemos planes de salud para individuos, familias, negocios de todos los tamaños y a quienes califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. Asimismo, ofrecemos acceso a programas contra el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos sanitarios gestionados para acceder a medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

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Acerca de LA4LA

LA4LA es una asociación público-privada con sede en la California Community Foundation y respaldada por financiamiento fondo inicial de la Conrad N Hilton Foundation. Nuestros donantes y colaboradores incluyen instituciones filantrópicas y financieras, así como personas y empresas que se preocupan por el futuro de Los Ángeles. LA4LA reúne a expertos en vivienda, desarrollo urbanístico y finanzas para hacer frente a los obstáculos más habituales que paralizan la construcción de viviendas asequibles en la actualidad: escasez de financiamiento, alto costo y volatilidad de los intereses. Para obtener más información o participar, visite www.la4la.org o comuníquese con [email protected].

FUENTE Health Net, LLC