Los vendedores de viviendas que pagaron una comisión a un agente de bienes raíces pueden beneficiarse de acuerdos por un fondo total de más de $42 millones

Se han llegado a Acuerdos propuestos con William Raveis, Howard Hanna, EXIT, Windermere, Lyon, Charles Rutenberg, My Home, Tierra Antigua y West USA en dos demandas conocidas como Gibson v. National Association of Realtors, caso n.º 23-CV-788-SRB (W.D. Mo.) ("Gibson") y Keel v. Charles Ruttenberg Realty, Inc., caso n.º 4:25-CV-00759 (W.D. Mo.) ("Keel II"). Las demandas alegan la existencia de un acuerdo anticompetitivo que resultó en que los vendedores de viviendas pagaran comisiones excesivas a corredores o agentes de bienes raíces en infracción de la ley antimonopolio.

Ya se han hecho acuerdos con muchos de los demandados de las dos demandas. Los demandados que han llegado a un acuerdo aquí mencionados han acordado pagar, en conjunto, más de $42 millones a un fondo de liquidación, así como un acuerdo para implementar cambios en sus prácticas y formas de cooperación.

Usted es miembro del grupo de demandantes si:

Vendió una vivienda durante el período de fechas elegible; Publicó una vivienda que se vendió en un servicio de anuncios múltiples ("MLS") en cualquier lugar de Estados Unidos; y Pagó una comisión a un corredor de bienes raíces en relación con la venta de una vivienda.

Visite www.RealEstateCommissionLitigation.com para ver el período de fechas elegible y obtener más información.

Los miembros del grupo del Acuerdo tienen las siguientes opciones:

Presentar una reclamación antes del 30 de diciembre de 2025 para recibir el pago del fondo del Acuerdo de más de $42 millones y renunciar a su derecho a demandar a los demandados del Acuerdo en relación con los precios de las comisiones.

Nota: si ya presentó un formulario de reclamación en este caso o en otros relacionados con un Acuerdo anterior con otros demandados, no es necesario que presente otra reclamación. Si no presentó una reclamación anteriormente, debe presentar una para recibir su parte de estos Acuerdos. No podrá presentar reclamaciones por acuerdos anteriores. Excluirse (o darse de baja) antes del 30 de diciembre de 2025 para renunciar a su derecho a recibir un pago y mantener su derecho a demandar a los demandados que son parte del presente Acuerdo en relación con los precios de las comisiones. Objetar antes del 30 de diciembre de 2025 si no está de acuerdo con los Acuerdos y desea seguir siendo miembro del grupo de demandantes. No haga nada si no desea recibir un pago y renuncia a su derecho a demandar a los demandados que llegaron a un Acuerdo en relación con los precios de las comisiones.

El tribunal celebrará una audiencia el 5 de febrero de 2026 a las 1:30 p. m. y a las 2:30 p. m. para Gibson y Keel II, respectivamente, para considerar si se concede la aprobación final de los Acuerdos y se adjudican honorarios y costas a los abogados que representan al colectivo ("Abogados de la demanda colectiva"). El tribunal designó a los bufetes de abogados de Ketchmark y McCreight P.C.; Williams Dirks Dameron LLC; Boulware Law LLC; Hagens Berman Sobal Shapiro LLP; Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC; y Susman Godfrey LLP como abogados de la demanda colectiva. Los abogados de la demanda colectiva solicitarán al tribunal que otorgue una cantidad que no exceda un tercio (33.3%) del fondo del Acuerdo, más los gastos directos relacionados con los casos. El tribunal puede otorgar menos. Además, los abogados de la demanda colectiva pueden solicitar una compensación por cada representante de la demanda colectiva actual y/o anterior. Usted será representado por los abogados de la demanda colectiva en la audiencia, a menos que elija comparecer en persona o con su propio abogado, a su propio costo, o a menos que elija objetar o excluirse de los Acuerdos. No es necesario comparecer con su propio abogado para participar en la audiencia.

Información de contacto:

Visite: www.RealEstateCommissionLitigation.com

Correo electrónico: [email protected]

Llame al: 1-888-995-0207

Escriba a: Real Estate Commission Litigation Settlements

c/o JND Legal Administration

P.O. Box 91479

Seattle, WA 98111

