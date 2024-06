LOST MARY et QUAQ remportent plusieurs prix de design prestigieux

LONDRES, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- LOST MARY, l'innovateur mondial de la vape, annonce aujourd'hui que TAPPO, son système phare de pods rechargeables, est récompensé pour ses designs de marque au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ces distinctions, dont le Gold Award of American Good Design 2024 et le Gold Winner of London Design Awards 2023, témoignent de la position de TAPPO en tant qu'acteur de premier plan.

TAPPO’s key visual Launch event for QUAQ and TAPPO in London, November 2023

Les performances exceptionnelles de TAPPO sont concrétisées par la solution de vapotage QUAQ, qui a également reçu le Silver Award of American Good Design 2024, et le Silver Winner of London Design Awards 2023, pour son impressionnante installation événementielle hors ligne.

Présentation visuelle avant-gardiste de TAPPO

TAPPO est doté d'une coque en aluminium inoxydable qui incarne l'esprit pionnier et le design ergonomique de la marque. Son langage visuel audacieux reflète parfaitement une esthétique élégante et haut de gamme.

Les visuels et les affiches mettent en évidence les détails complexes et la cartouche de TAPPO, reflétant un glamour métallique captivant avec des gouttes symbolisant sa texture agréable.

Complétées par des arrière-plans dégradés ou ondulés, les bannières et les photos de produits mettent en valeur la qualité supérieure et la finition chatoyante de TAPPO.

Les rayons violets de la bannière font écho au futurisme du produit, tandis que la série de photos présente des gros plans sous différents angles, révélant toute la sophistication de sa structure interne.

Les pages web utilisent un fond noir uni pour accentuer l'aspect brut de TAPPO et les points forts de ses produits, créant ainsi un sentiment d'intrigue dans sa conception générale.

Dans les vidéos promotionnelles, les concepteurs visuels de LOST MARY présentent la fusion de la technologie et du luxe de TAPPO, en soulignant son aspect distinctif et sa texture de qualité supérieure. Les vidéos démontrent également la puissante solution d'atomisation QUAQ qui est au cœur de TAPPO.

Présentation du dispositif d'installation de QUAQ lors d'un événement hors ligne

Le dispositif d'installation de QUAQ - la solution d'atomisation de pointe composée de QUAQ MESH, QUAQ CELL et QUAQ CAPSULE - était au centre de l'espace d'exposition lors d'un événement de lancement hors ligne à Londres en novembre 2023.

Le trio de technologies, conçu pour renforcer les produits LOST MARY et ELFBAR, offre une expérience immersive dont le concept est l'exploration interstellaire.

La composition d'une vapoteuse, ressemblant à celle d'une fusée, donne à l'installation une touche de science-fiction, et démontre pleinement la performance d'atomisation de la solution et sa découverte de territoires inexplorés.

En parallèle, les puffs prononcées, le contrôle précis de la température, la saturation instantanée de la bobine et la restitution fidèle des saveurs - une performance apportée par QUAQ - ont été expliqués pour montrer comment ils se complètent mutuellement afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Sur place, quatre tables d'exposition présentent des démonstrations agrandies de trois technologies, soulignant l'approche inégalée de QUAQ en matière de R&D par rapport aux solutions conventionnelles, tout en offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les derniers produits optimisés par QUAQ.

À propos de LOST MARY

LOST MARY, innovateur mondial au service de la vape, se consacre à la production de valeur, à la création de tendances et à l'évaluation de la qualité.

Depuis des années, LOST MARY a progressé en s'affranchissant des formes traditionnelles de produits, en s'aventurant dans des territoires d'innovation inexplorés et en apportant la meilleure expérience possible à l'utilisateur grâce à de nouveaux designs, de nouvelles technologies et de nouveaux arômes.

LOST MARY est aujourd'hui présente sur plus de 50 marchés mondiaux, où des dizaines de millions d'utilisateurs ont adopté ses produits. Selon des données indépendantes, LOST MARY figure parmi les premières marques de vape sur de nombreux marchés en termes de notoriété et de volume de ventes.

À ce jour, la marque possède plus de 200 brevets dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site lostmary.com.

À propos de QUAQ

Créé en 2022, le fournisseur mondial de solutions de vapotage QUAQ a vocation à promouvoir les technologies d'atomisation. Depuis, QUAQ s'est aventuré sur des territoires inexplorés et a présenté ses technologies « triathlon » en 2023. Ces technologies soutiendront la prochaine génération de produits de vapotage en offrant une expérience inégalée en collaboration avec les principales marques de la vape.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449659/TAPPO_s_key_visual.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449660/lQDPJxo1MLqXlBXNCHDNDwCwfTKMkuLKBIsGZ7N0PgfsAA_3840_2160.jpg