Lothar Matthäus am Stand von REPT BATTERO: Unternehmen präsentiert Initiativen für globales Wachstum auf der Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe 2026 hob REPT BATTERO Entwicklungen in den Bereichen Produktinnovation, Projektabwicklung, Nachhaltigkeit und internationale Markenpräsenz hervor. Der Auftritt der Inter-Mailand-Legende und des ersten FIFA-Weltfußballers des Jahres, Lothar Matthäus, sowie die Vorstellung neuer Produkte und aktuelle Informationen zu den Unternehmensinitiativen Global Delivery und Battery Passport spiegelten die Bandbreite der Aktivitäten auf den internationalen Märkten wider.

Über den Sport ein globales Publikum ansprechen

REPT BATTERO Wending® 320Ah Sodium Cell Lothar Matthäus showcases at REPT BATTERO Booth REPT BATTERO Powtrix® Energy Storage System

Lothar Matthäus, eine Legende von Inter Mailand und der erste FIFA-Weltfußballer des Jahres überhaupt, hatte einen besonderen Auftritt am Stand von REPT BATTERO. Die Veranstaltung umfasste Fußball-Geschicklichkeitswettbewerbe, Nachstellungen legendärer Jubelszenen und einen Rückblick auf unvergessliche Tore aus seiner Karriere, was dem Messeauftritt des Unternehmens eine unverwechselbare sportliche Note verlieh.

Nach dem Auftritt der Inter-Mailand-Legende Ivan Córdoba am Stand von REPT BATTERO während der SNEC in Shanghai Anfang dieses Monats markierte die Anwesenheit von Lothar Matthäus in München eine weitere Ausweitung der Partnerschaft in Europa. Diese Aktivitäten spiegeln die Bemühungen von REPT BATTERO wider, ein breiteres internationales Publikum anzusprechen und neue Möglichkeiten für den Dialog jenseits der traditionellen Grenzen der Energiebranche zu schaffen.

Innovation für Energiespeicheranwendungen vorantreiben

REPT BATTERO stellte außerdem seine Wending® 320Ah-Natriumzelle und das Powtrix® 6,9 MWh-Energiespeichersystem vor.

Die Wending® 320Ah-Natriumzelle wurde für langzeitige und vielfältige Energiespeicheranwendungen entwickelt und bietet eine Zyklenlebensdauer von über 20.000 Zyklen, einen Wirkungsgrad von über 97 % sowie einen zuverlässigen Betrieb in einem Temperaturbereich von -50 °C bis 60 °C.

Das neu eingeführte Powtrix® 6,9-MWh-Energiespeichersystem erfüllt die wachsende Nachfrage nach Energiespeichern im Großmaßstab und mit langer Speicherdauer. Ausgestattet mit Hochleistungszellen mit 648 Ah, KI-gestützten Betriebs- und Wartungsfunktionen, einer fortschrittlichen Flüssigkeitskühlung und einem optimierten Wärmemanagement ist das System darauf ausgelegt, über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg eine höhere Kapazität, verbesserte Effizienz und gesteigerte Zuverlässigkeit zu bieten.

Mit zunehmender Reife der Energiespeichermärkte konzentrieren sich Kunden immer mehr auf den langfristigen Projektwert und nicht mehr nur auf reine Produktspezifikationen. Die neuesten Produkteinführungen spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen von REPT BATTERO wider, Innovationen an die sich wandelnden Marktanforderungen und Anwendungsbedürfnisse anzupassen.

Ausbau der globalen Wettbewerbsfähigkeit über die Produkte hinaus

Während Produkte nach wie vor von grundlegender Bedeutung sind, werden Liefer- und Umsetzungsfähigkeiten zu immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmalen auf den globalen Energiespeichermärkten.

Auf der Intersolar Europe 2026 stellte REPT BATTERO zudem erstmals sein Global-Delivery-Framework vor. Das auf dem Prinzip „Global Standard, Local Delivery" basierende Rahmenwerk etabliert einheitliche Steuerungsstrukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg und deckt dabei die Bereiche Beschaffung, Ausrüstungslieferung, Installation vor Ort, Inbetriebnahme sowie langfristige Betriebsunterstützung ab.

Gleichzeitig bleibt die lokale Anpassung ein wesentlicher Bestandteil des Modells, wodurch Projekte länderspezifische Vorschriften, Netzanforderungen, klimatische Bedingungen und Kundenerwartungen berücksichtigen können.

Das Rahmenwerk spiegelt die umfassende Weiterentwicklung des Unternehmens wider – weg von der reinen Produktlieferung hin zur Unterstützung der vollständigen Projektabwicklung und des langfristigen betrieblichen Erfolgs.

Integration von Nachhaltigkeit in das globale Wachstum

Da internationale Märkte zunehmend Wert auf Transparenz, Compliance und Nachhaltigkeit legen, gewinnen ESG-Aspekte entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette immer mehr an Bedeutung.

REPT BATTERO informierte über den aktuellen Stand seines Battery-Passport-Programms, die Entwicklung seines klimafreundlichen Industrieparks in Indonesien sowie die Initiative GreenHut zum Schutz der Artenvielfalt.

In Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland und Circulor treibt das Unternehmen die Entwicklung des Battery Passport durch digitale Rückverfolgbarkeitslösungen voran, die darauf ausgelegt sind, künftige europäische Regulierungsanforderungen für Batterien zu erfüllen.

An seinem Standort in Indonesien integriert REPT BATTERO ESG-Prinzipien in langfristige industrielle Entwicklungspläne, wobei die Initiativen die Nutzung sauberer Energie, die Kreislaufwirtschaft, eine kohlenstoffarme Fertigung, lokale Beschäftigung und die Steuerung der Lieferkette umfassen.

Diese Bemühungen zeigen, wie Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Energiespeichermärkten wird.

Eine umfassendere Vision der Globalisierung

Zusammengenommen veranschaulichen die jüngsten Entwicklungen von REPT BATTERO in den Bereichen Produktinnovation, globale Lieferkapazitäten, Nachhaltigkeit und internationales Markenengagement, wie das Unternehmen auf diese sich wandelnden Markterwartungen reagiert und gleichzeitig seine Position auf den globalen Energiespeichermärkten stärkt.

Die internationale Expansion des Unternehmens wurde durch anhaltendes Geschäftswachstum unterstützt. 2025 erzielte REPT BATTERO seinen ersten Jahresgewinn. Im ersten Quartal 2026 belegte das Unternehmen weltweit den ersten Platz bei den Auslieferungen von Energiespeicherzellen für Privathaushalte sowie für den C&I-Bereich (Gewerbe und Industrie) und rangierte bei den Gesamtauslieferungen von Energiespeicherzellen unter den fünf weltweit führenden Anbietern.

Auf der Intersolar Europe 2026 präsentierte REPT BATTERO mehr als nur eine Palette neuer Produkte und Lösungen. Die Messe unterstrich die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Stärkung seiner Markenpräsenz, seiner Projektabwicklungskapazitäten, seiner technologischen Innovationen und seiner Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Angesichts des weltweit beschleunigten Ausbaus der Energiespeicherung wird REPT BATTERO weiterhin eng mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine widerstandsfähigere, effizientere und nachhaltigere Zukunft zu fördern.