REPT BATTERO bleibt im ersten Halbjahr 2026 weltweit die Nummer 1 bei den Auslieferungen von Batteriezellen für Heimspeicher

SHANGHAI, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO belegte laut den neuesten, gemeinsam von ICCSINO und NECI veröffentlichten Auslieferungsrankings im ersten Halbjahr 2026 erneut weltweit den ersten Platz bei Batteriezellen für Heimspeicher. Das Unternehmen belegte zudem weltweit den zweiten Platz bei den Auslieferungen von Batteriezellen für gewerbliche und industrielle Energiespeicher (Commercial and Industrial Energy Storage, C&I).

(REPT BATTERO’s Jiashan Manufacturing Base) (Part of REPT BATTERO’s Residential Energy Storage Cell Portfolio)

Die aktuellen Rankings fallen mit einer weiteren Phase starken Geschäftswachstums zusammen. Laut den vorläufigen Finanzergebnissen erwartet REPT BATTERO für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1,87 bis 1,96 Milliarden Euro (14,5 bis 15,2 Milliarden RMB), was einem Wachstum von etwa 52,8 % bis 60,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Nettogewinn wird voraussichtlich 90 bis 110 Millionen Euro (700 bis 850 Millionen RMB) erreichen und damit den Nettogewinn des Unternehmens im gesamten Jahr 2025 übersteigen.

Das Heimspeichergeschäft von REPT BATTERO basiert seit dem Markteintritt im Jahr 2019 auf kontinuierlicher Produktinnovation. Nachdem das Unternehmen bei der Entwicklung der branchenweit etablierten 50-Ah-Zellplattform für Heimspeicher Pionierarbeit geleistet hatte, erweiterte es sein Portfolio um Zellen mit 72 Ah, 100 Ah, 280 Ah und 314 Ah sowie um die neueste WENDING®-Zelle mit 392 Ah und schuf damit eine umfassende Plattform für Heimspeicher, gewerbliche und industrielle Energiespeicher sowie Energiespeicher im Versorgungsmaßstab.

Anstatt einen einheitlichen Ansatz zu verfolgen, entwickelt REPT BATTERO anwendungsspezifische Lösungen für verschiedene Regionen. Produkte mit hoher Zyklenlebensdauer sind für etablierte Märkte wie Europa und Australien ausgelegt, während kostenoptimierte Lösungen die wachsende Nachfrage in Südostasien und Afrika decken.

Laut einer unabhängigen Marktstudie verwenden drei der fünf bekanntesten Heimspeichermarken Europas Batteriezellen von REPT BATTERO. Das Unternehmen ist zudem ein zentraler Lieferant von Batteriezellen für führende Anbieter von Heimspeichersystemen in Australien.

Derzeit kommen Batteriezellen von REPT BATTERO für Heimspeicher in Europa, Australien, Nordamerika, Südafrika und Südostasien zum Einsatz und genießen dort einen hervorragenden Ruf für ihre Sicherheit, Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit.

Zur Unterstützung seines wachsenden internationalen Geschäfts hat REPT BATTERO das Rahmenwerk „Global Standard, Local Delivery" (globaler Standard, lokale Umsetzung) entwickelt, das weltweit standardisiertes Qualitäts- und Projektmanagement mit einer auf regionale Vorschriften, Netzanforderungen und Kundenbedürfnisse abgestimmten lokalen Umsetzung verbindet. Dieses Rahmenwerk wurde bereits in Projekten in Australien und Europa umgesetzt und wird weiter auf Nordamerika und Südostasien ausgeweitet, sodass Kunden von weltweit einheitlichen Standards in Verbindung mit schneller Unterstützung vor Ort profitieren können.

Nach dem ersten Platz im weltweiten Ranking bei Batteriezellen für Heimspeicher und dem zweiten Platz bei C&I-Energiespeicherzellen wird REPT BATTERO weiterhin in Innovationen in der Batterietechnik, fortschrittliche Fertigung und globale Lieferkapazitäten investieren, um die nächste Phase des weltweiten Ausbaus von Energiespeichern zu unterstützen.