Lothar Matthäus fait une apparition sur le stand de REPT BATTERO, alors que l'entreprise présente ses initiatives de croissance mondiale à l'occasion du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO a mis en avant ses avancées en matière d'innovation produit, de réalisation de projets, de développement durable et d'engagement international de la marque. La présence de Lothar Matthäus, légende de l'Inter Milan et tout premier « Joueur mondial de l'année » de la FIFA, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les dernières informations concernant les initiatives « Global Delivery » et « Battery Passport » de l'entreprise, ont mis en évidence l'étendue de ses activités sur les marchés internationaux.

REPT BATTERO Wending® 320Ah Sodium Cell Lothar Matthäus showcases at REPT BATTERO Booth REPT BATTERO Powtrix® Energy Storage System

Tisser des liens avec un public international grâce au sport

Lothar Matthäus, légende de l'Inter Milan et tout premier « Joueur mondial de l'année » de la FIFA, a fait une apparition remarquée sur le stand de REPT BATTERO. Au programme de cet événement figuraient des épreuves de technique footballistique, des reconstitutions de célébrations emblématiques et une rétrospective des buts mémorables de sa carrière, apportant ainsi une touche sportive originale à la présence de l'entreprise au salon.

Après l'apparition d'Ivan Córdoba, légende de l'Inter Milan, sur le stand de REPT BATTERO lors du salon SNEC à Shanghai au début du mois, la venue de Lothar Matthäus à Munich a marqué une nouvelle étape dans le développement de ce partenariat en Europe. Ces initiatives témoignent des efforts déployés par REPT BATTERO pour toucher un public international plus large et créer de nouvelles occasions de dialogue au-delà des frontières traditionnelles du secteur de l'énergie.

Faire progresser l'innovation dans le domaine des applications de stockage d'énergie

REPT BATTERO a également présenté sa cellule au sodium Wending® de 320 Ah et son système de stockage d'énergie Powtrix® de 6,9 MWh.

Conçue pour des applications de stockage d'énergie de longue durée et diversifiées, la cellule au sodium Wending® de 320 Ah offre une durée de vie supérieure à 20 000 cycles, un rendement énergétique supérieur à 97 % et un fonctionnement fiable dans une plage de températures allant de -50 °C à 60 °C.

Par ailleurs, le système de stockage d'énergie Powtrix® de 6,9 MWh, récemment lancé, répond à la demande croissante en matière de stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée. Doté de cellules haute capacité de 648 Ah, de fonctions d'exploitation et de maintenance basées sur l'intelligence artificielle, d'une architecture avancée de refroidissement par liquide et d'une gestion thermique optimisée, ce système est conçu pour offrir une capacité accrue, un rendement amélioré et une fiabilité renforcée tout au long de son cycle de vie.

À mesure que les marchés du stockage d'énergie arrivent à maturité, les clients s'intéressent de plus en plus à la valeur à long terme des projets plutôt qu'aux seules caractéristiques techniques des produits. Les derniers lancements de produits témoignent des efforts constants déployés par REPT BATTERO pour adapter ses innovations aux exigences du marché et aux besoins des applications, qui ne cessent d'évoluer.

Développer la compétitivité mondiale au-delà des produits

Si les produits restent essentiels, les capacités de livraison et de mise en œuvre constituent des facteurs de différenciation de plus en plus importants sur les marchés mondiaux du stockage d'énergie.

À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO a également présenté pour la première fois son programme « Global Delivery ». Conçu autour du principe « Global Standard, Local Delivery » (Norme mondiale, mise en œuvre locale), ce cadre établit une gouvernance, des processus et une responsabilité unifiés tout au long du cycle de vie du projet, couvrant les marchés publics, la livraison des équipements, le déploiement sur site, la mise en service et le soutien opérationnel à long terme.

Parallèlement, l'adaptation locale reste un élément clé du modèle, permettant aux projets de tenir compte des réglementations propres à chaque pays, des exigences du réseau, des conditions climatiques et des attentes des clients.

Ce cadre reflète l'évolution globale de l'entreprise, qui est passée de la simple fourniture de produits à l'accompagnement de la réalisation complète de projets et à la réussite opérationnelle à long terme.

Intégrer le développement durable dans la croissance mondiale

Alors que les marchés internationaux accordent une importance croissante à la transparence, à la conformité et au développement durable, les critères ESG prennent de plus en plus d'importance tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

REPT BATTERO a fait le point sur son programme « Battery Passport », sur le développement de son parc industriel respectueux du climat en Indonésie, ainsi que sur l'initiative « GreenHut » en faveur de la préservation de la biodiversité.

En collaboration avec TÜV Rheinland et Circulor, l'entreprise fait progresser le développement du « Battery Passport » grâce à des solutions de traçabilité numérique conçues pour répondre aux futures exigences réglementaires européennes en matière de batteries.

Sur son site en Indonésie, REPT BATTERO intègre les principes ESG dans ses plans de développement industriel à long terme, à travers des initiatives portant sur l'utilisation d'énergies propres, l'économie circulaire, la fabrication à faibles émissions de carbone, l'emploi local et la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement.

Ces initiatives montrent à quel point le développement durable devient un élément incontournable de la compétitivité à long terme sur les marchés mondiaux du stockage d'énergie.

Une vision plus large de la mondialisation

Ensemble, les récents développements de REPT BATTERO en matière d'innovation produit, de distribution mondiale, de développement durable et de rayonnement international de la marque illustrent la manière dont l'entreprise répond à l'évolution des attentes du marché tout en renforçant sa position sur les marchés mondiaux du stockage d'énergie.

L'expansion internationale de l'entreprise a été soutenue par une croissance continue de son activité. En 2025, REPT BATTERO a enregistré son premier bénéfice annuel. Au premier trimestre 2026, l'entreprise occupe la première place mondiale en termes d'expéditions de cellules de stockage d'énergie à usage résidentiel et celles à usage commercial et industriel, tout en figurant parmi les cinq premiers mondiaux en termes de livraisons globales de cellules de stockage d'énergie.

Lors du salon Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO a présenté bien plus qu'une simple gamme de nouveaux produits et solutions. L'exposition a mis en avant les progrès constants réalisés par l'entreprise en matière de renforcement de la présence de sa marque, de ses capacités de réalisation de projets, d'innovation technologique et de pratiques en matière de développement durable.

Alors que le déploiement des systèmes de stockage d'énergie s'accélère à l'échelle mondiale, REPT BATTERO continuera à collaborer avec ses clients et ses partenaires afin de contribuer à un avenir plus résilient, plus efficace et plus durable.