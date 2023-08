LOTTE HOTELS & RESORTS abriu a primeira marca internacional "L7 HOTELS BY LOTTE" em Hanói

SEUL, Coreia do Sul, 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O maior grupo hoteleiro da Coreia do Sul, LOTTE HOTELS & RESORTS anunciou a abertura leve do L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI em 28 de julho, o primeiro hotel no exterior da marca L7 HOTELS BY LOTTE, localizado em Hanói, no Vietnã.

No coração da área de Tay Ho, em Hanói, o L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI está situado no Lotte Mall West Lake Hanoi, o maior complexo de shoppings do Vietnã, totalizando 353.700 m² de área.

L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI

Construído como um complexo de duas torres de 23 andares, o L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI possui 264 quartos de hotel e 192 quartos residenciais com vista para West Lake e Red River. Todos os quartos do hotel têm um terraço que proporciona uma experiência de retiro tropical em harmonia com a bela natureza.

Dado que a área de West Lake é uma vila antiga e rica, e a região é uma área popular e movimentada para residentes estrangeiros e turistas, o hotel é classificado como um hotel de estilo de vida 5 estrelas com serviço completo, com várias comodidades e serviços auxiliares. Um hotel de estilo de vida é um hotel boutique que apresenta designs e serviços de interiores modernos, apresentando aos hóspedes um novo estilo de vida que reflete a cultura local.

O Lake Salon é um lounge exclusivo para os hóspedes dos quartos premium com acesso ao Club Lounge, oferecendo diversos serviços de alimentação e bebidas, como chá da tarde e happy hour.

A piscina infinita na cobertura no 23º andar tem vista para o West Lake, com uma circunferência de 16 km, e oferece vistas panorâmicas para uma sensação de amplitude

Existem novos esforços a serem observados na área de alimentação e bebidas. O Lush Salon é um lounge onde os hóspedes podem desfrutar de cardápios especiais de café, sobremesas e cervejas leves. Com a alta demanda e popularidade dos espaços de co-working entre os millennials locais, seu design baseia-se em um conceito de lounge comunitário que pode funcionar como um escritório compartilhado.

Além disso, existem vários restaurantes no local, como o Layered, um restaurante buffet onde você pode saborear uma variedade de pratos em sete estações de culinária ao vivo, incluindo sushi e sashimi e churrasco e cantos de escultura ao vivo, Tim Ho Wan, uma franquia de dim sum estrelada por Michelin em Hong Kong, e Hedonist, um bar de coquetéis com uma vibração luxuosa com vista para o West Lake.

L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI - Site oficial: https://www.lottehotel.com/westlakehanoi-l7/en.html

