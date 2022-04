LOTTE HOTELS & RESORTS mit fünf Sternen im Forbes Travel Guide 2022 ausgezeichnet

Die historische Anlagen der Hotels aus dem 19. Jahrhundert und die koreanische Gastfreundschaft wurden in diesem Jahr besonders ausgezeichnet. Das 1882 erbaute LOTTE NEW YORK PALACE beherbergt zunächst The Palace (die Villard-Häuser) und The Towers. Das 55-stöckige Hotel verfügt über insgesamt 909 Gästezimmer und 23 Bankettsäle, was selbst für New York eine beachtliche Größe ist.

Besonders die Triplex-Penthäuser sind eine Ikone des Hotels. Inspiriert durch den edelsten Champagner, Dom Pérignon, begrüßt die Champagne Suite ihre Gäste mit einem Boden aus Nouveau-Nero-Marmor, der zu einem zweistöckigen Grand Parlour führt, umgeben von raumhohen Fenstern. Die Master- und Queen-Suiten sind von Chardonnay und Pinot Noir inspiriert und mit dunkelrosa getöntem Leder ausgestattet. Ein schimmernder Kristall-Kronleuchter, der an überschäumenden Champagner erinnern soll, schmeichelt den Augen, und die Champagnerhöhle, die einzige ihrer Art in NYC, bietet ein rustikales Erlebnis.

Eine weitere ikonische Suite ist die Jewel Suite, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Schmuckdesigner Martin Katz entworfen wurde. Die Suite begrüßt ihre Gäste mit einem zweistöckigen Kristallkronleuchter und fünf skulpturalen Kristallschmuckkästchen, die von Martin Katz persönlich kuratiert wurden. Die Suite schimmert durch die Reflexion, als befände man sich in einem Schmuckkästchen. Die Master- und Doppelschlafzimmer spiegeln das Schmuckthema in opulenten, luxuriösen Möbeln wider. Das Hotel ist von künstlerischen Elementen durchdrungen, ganz zu schweigen von den Skulpturen und Gemälden des Goldzimmers und des Salons. Darüber hinaus führen die Privatbar ‚Rarities', Amerikas erster und einziger Standort für das britische Luxus-Spa ‚ILA' und weitere Besonderheiten die Tradition fort.

Das LOTTE NEW YORK PALACE wurde seit 2015 nach der Übernahme durch LOTTE HOTEL durch die erfolgreiche Einführung der Essenz koreanischer Gastfreundschaft noch weiter aufgewertet. Alle Mitarbeiter oberhalb der Direktorenebene des früheren New York Palace Hotel wurden nach Korea eingeladen und erhielten regelmäßige Serviceschulungen. Darüber hinaus stärkt das LOTTE NEW YORK PALACE durch die Ausrichtung bedeutender globaler Veranstaltungen wie der UN-Vollversammlung und nationaler Gipfeltreffen sowie durch die Tatsache, dass es als das Hotel bekannt ist, in dem die US-Präsidenten weilen, die Marke von LOTTE.

Das LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG ist das dritte Jahr in Folge als Fünf-Sterne-Hotel ausgezeichnet worden. Das Hotel wurde 1851 ursprünglich als Herrenhaus erbaut. Mit über 170 Jahren Geschichte präsentiert das Hotel 12 Arten von Zimmern, darunter das Deluxe-Zimmer mit einer Geschosshöhe von 3,5 Metern und das himmlische Zimmer mit Mansarddach für den Blick auf den Himmel. Ein modernes japanisches Restaurant, eine Bar auf der Dachterrasse mit Blick auf die Isaakskathedrale – einer der beliebtesten Touristenorte der Welt – und ein Entspannungsbad im Bali-Stil werden ebenfalls angeboten. Außerdem ist nicht zu vernachlässigen, dass die koreanische Gastfreundschaft zu einem neuen Service-Standard in der Stadt beigetragen hat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803541/Photo1__LOTTE_NEW_YORK_PALACE_Champagne_Suite_202204.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803542/Photo2__LOTTE_HOTEL_ST__PETERSBURG_Presidential_Imperial_Suite_202204.jpg

