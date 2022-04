LOTTE HOTELS & RESORTS nommé cinq étoiles dans les Star Awards 2022 du Forbes Travel Guide

Créé en 1958, le Forbes Travel Guide est le seul système de notation mondial pour les hôtels, restaurants et spas de luxe. Des inspecteurs professionnels anonymes évaluent sur la base de 900 normes objectives, en mettant l'accent sur un service exceptionnel, pour aider les voyageurs exigeants à sélectionner les meilleures expériences de luxe au monde. Les hôtels sont classés cinq étoiles, quatre étoiles et recommandés.

Les installations historiques des hôtels datant du 19e siècle et les services d'accueil coréens ont été très appréciés cette année. Tout d'abord, construit en 1882, LOTTE NEW YORK PALACE abrite The Palace (The Villard Houses) et The Towers. L'hôtel de 55 étages compte au total 909 chambres et 23 salles de banquet, d'une taille incomparable même à New York.

Les penthouses triplex en particulier sont emblématiques de l'hôtel. Inspirée du meilleur Champagne, Dom Pérignon, sa Suite Champagne accueille les clients avec un sol en marbre Nouveau Nero menant à un Grand Parlor à deux étages entouré de baies vitrées. Les suites Master et Queen s'inspirent du design du Chardonnay et du Pinot Noir avec du cuir aux tons rose foncé. Un lustre en cristal scintillant conçu pour invoquer la bulle de champagne effervescent attire les yeux et la cave de champagne, la seule en son genre à New York, offre une expérience rustique.

Une autre suite emblématique est la Jewel Suite, conçue en collaboration avec le célèbre créateur de bijoux Martin Katz. La suite s'ouvre sur un lustre en cristal en cascade à deux étages et cinq boîtes à bijoux en cristal sculpturales, personnellement organisées par Martin Katz. La suite brille par le reflet, comme si l'on se trouvait à l'intérieur de l'écrin. Les chambres principales et doubles reflètent le thème des joyaux dans un mobilier opulent et haut de gamme. L'hôtel est profondément ancré dans les caractéristiques artistiques, sans parler des sculptures et des peintures de la salle d'or et du salon. En outre, son bar privé « Rarities », le premier et le seul emplacement américain pour le luxe britannique « ILA spa » et bien d'autres continuent d'hériter de l'héritage.

LOTTE NEW YORK PALACE a été davantage modernisé depuis 2015 après l'acquisition par LOTTE HOTEL en transférant avec succès l'essence du service d'accueil coréen. Tout le personnel au-dessus du niveau de directeur de l'ancien hôtel New York Palace a été invité en Corée et a reçu une formation sur le service de manière régulière. De plus, en accueillant d'importants événements mondiaux tels que l'Assemblée générale des Nations Unies et les sommets nationaux, et en étant connu comme l'hôtel où séjournent les présidents américains, LOTTE NEW YORK PALACE continue de renforcer la puissance de la marque LOTTE.

Étant sa 3e année consécutive en tant qu'hôtel cinq étoiles, LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG a été construit à l'origine comme un manoir en 1851. Avec plus de 170 ans d'histoire, l'hôtel présente 12 types de chambres, dont la chambre de luxe avec une hauteur d'étage de 3,5 mètres et la chambre paradisiaque équipée d'un toit mansardé pour une vue sur le ciel. Un restaurant japonais moderne, un bar sur le toit surplombant la cathédrale Saint-Isaac, l'un des sites touristiques les plus appréciés au monde, et un spa de relaxation de style balinais sont également proposés. De plus, on considère que le service d'accueil coréen a contribué à améliorer la qualité de service dans la ville.

