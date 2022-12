LOUD AND LIVE FIRMA CONTRATO EXCLUSIVO CON EL ICÓNICO TITO NIEVES

El Acuerdo Incluye La Gira Mundial del Legendario Salsero Puertorriqueño

MIAMI, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con el legendario salsero puertorriqueño Tito Nieves para ser su representante exclusivo a nivel mundial. El convenio incluye las contrataciones para todo tipo de concierto y presentación, tanto en vivo como grabada, así como patrocinios comerciales y contratos como vocero. Además, Loud And Live será la compañía productora de su próxima gira por Estados Unidos en 2023, visitando New York, Miami, Orlando, Houston, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Boston y San José, entre otras ciudades.

"La palabra 'leyenda' se usa demasiado en nuestra industria, pero si alguien se ha ganado ese calificativo, ése es Tito Nieves", dijo el productor Nelson Albareda, fundador y CEO de Loud And Live, así como ganador de dos Latin GRAMMY® y de un premio GRAMMY®. "Su impecable trayectoria lo ha consagrado como un referente dentro de la historia de la salsa a nivel mundial".

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico, y criado en Estados Unidos, Tito Nieves empezó su carrera con la Orquesta Cimarrón, un grupo originario de Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante de cantantes, Héctor Lavoe y su Orquesta, con quien compartió el escenario. El siguiente año es cofundador del Conjunto Clásico con quien recorrería el mundo y además grabaría ocho discos. Nieves decidió empezar su carrera como solista en 1987 alcanzando gran fama y popularidad. Aparte de cantar salsa en inglés, convirtiéndose en pionero en ese formato, sus grandes éxitos incluyen: El amor más bonito, Fabricando fantasías, De mí enamórate, Sonámbulo, y I Like It Like That. Es conocido como El Pavarotti de la Salsa por la fuerza y claridad de su voz.

"Para mí es un gran placer trabajar con una compañía que ha probado lo que puede hacer por un artista. Sentir el respeto y el respaldo de Loud And Live es una bendición después de tantos años en una carrera tan difícil, pero que me ha dado tantas satisfacciones", dijo el propio Nieves.

Loud And Live es una de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel global, produciendo y manejando las giras de muchos de los artistas latinos más grandes del mundo. En 2022, la empresa presentó más de 300 conciertos en vivo alrededor de los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Latinoamérica, y, a mediado de año, Pollstar nombró a Loud And Live como la promotora #11 a nivel mundial.

Loud And Live, es una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.www.loudlive.com

