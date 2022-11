Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. et RH parmi les premiers détaillants annoncés à Royalmount, la nouvelle destination du centre-ville de Montréal

Dans le cadre d'une série de nouvelles ouvertures de magasins pour le marché québécois, ces marques seront suivies par Sandro et Maje, et beaucoup d'autres seront confirmées dans la nouvelle destination du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Royalmount, la future destination de Montréal qui comptera plus de 170 magasins, 60 restaurants et des attractions expérientielles, a annoncé aujourd'hui que Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co., RH, Sandro et Maje ont confirmé leur présence dans la nouvelle destination majeure de commerce de détail et de style de vie.

Louis Vuitton lancera son premier magasin dédié au Québec avec l'ouverture d'un nouveau fleuron d'environ 850 mètres carrés à Royalmount. Gucci ouvrira également son premier magasin dédié à ce marché, dans un espace d'environ 808 mètres carrés au cœur du quartier. Ils y seront rejoints par Tiffany & Co. qui ouvre son plus grand magasin dans la ville. RH ouvrira une galerie d'environ 3 400 mètres carrés qui sera le magasin phare de la marque à Montréal et sa première présence au Québec.

Sandro et Maje rejoindront ces marques. Sandro ouvrira un magasin d'environ 250 mètres carrés qui proposera des vêtements pour hommes et pour femmes, et Maje un magasin d'environ 140 mètres carrés, leurs premières boutiques dans la province de Québec. Ces ouvertures sont prévues pour le printemps 2024.

Royalmount est un nouveau centre-ville réimaginé de classe mondiale situé au cœur de Montréal, où la connectivité, la créativité, la durabilité et la technologie prospèrent. Réalisé par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, pour un budget global de 7 milliards de dollars, Royalmount apportera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce de détail et de style de vie d'environ 76 500 mètres carrés sur deux niveaux. Le quartier comprendra également un parc linéaire de 3 km appelé Le Champ Libre et une piazza publique extérieure.

Andrew Lutfy, président et directeur général de Carbonleo, a déclaré : « Le fait de pouvoir annoncer que certaines des plus grandes marques mondiales ouvriront d'importants magasins phares à Royalmount témoigne de la qualité du projet et de sa capacité à répondre à la demande du marché québécois en matière d'expériences de luxe.

Premier en son genre, le quartier sera l'un des seuls projets multi-usages 100 % carboneutres au Canada. Grâce à une approche globale de la durabilité, depuis la construction jusqu'à la façon dont les visiteurs interagiront avec l'espace, Royalmount offrira un nouveau modèle de luxe durable qui enrichira l'approche évolutive de Montréal quant à la façon dont les gens font leurs achats, travaillent, vivent et se divertissent.

Mathieu Le Bozec, associé directeur des copropriétaires L Catterton Real Estate, a déclaré : « Nous sommes heureux que ces marques de luxe réputées se soient engagées à ouvrir des magasins de détail à Royalmount, ce qui correspond à notre vision selon laquelle ce projet de classe mondiale redéfinira le développement urbain à usage mixte au Canada, comme cela a été le cas pour le Miami Design District. En collaboration avec Carbonleo, nous sommes impatients de présenter cette destination à Montréal et aux visiteurs du monde entier. »

Royalmount constitue un modèle pour le nouveau développement urbain de la ville, et nous sommes fiers de nous engager avec des collaborateurs qui défendent ces mêmes valeurs. Ces premières annonces marquent une étape importante pour le projet, qui ouvrira une nouvelle ère pour Montréal et son avenir.

