Lovevery bringt Die Reale Spielküche auf den Markt, die Kindern Spaß und praktische Fertigkeiten vermittelt

Die Reale Spielküche wurde für das selbstständige Spielen von 18 Monaten bis 5+ Jahren entwickelt und bietet Kindern nicht nur langanhaltenden Spielspaß, sondern fördert auch die Entwicklung lebenspraktischer Fähigkeiten wie das Holen einer Tasse Wasser, Händewaschen, Tischdecken oder die Zubereitung eines Snacks. Indem den Kindern ein eigener Raum für diese praktischen Aktivitäten zur Verfügung gestellt wird, fördern sie Erfolgserlebnisse, Unabhängigkeit und Vertrauen in ihre ständig wachsenden Fähigkeiten.

"Wir haben noch nie erlebt, dass Kinder bei Spieltests so auf ein Produkt reagiert haben wie bei dieser Küche. Ihre unmittelbare Aufregung verwandelte sich in konzentriertes Spielen, und es war schwer, sie am Ende der Sitzung wieder loszuwerden", berichtet Jessica Rolph, Mitbegründerin und CEO von Lovevery. "Wenn es um Spielküchen geht, bedeutet der Ansatz 'everything but the kitchen sink' nicht immer, dass man mehr Spaß hat. Wir haben Die Reale Spielküche so konzipiert, dass sie das größte Interesse der Kinder weckt, während sie spielerisch lernen."

Die Reale Spielküche verfügt über:

Eine echte, funktionierende Spüle, die das echte Leben mit frischem, trinkbarem Wasser zum Vergnügen macht. Das Spiel bleibt in einem breiten Waschbecken untergebracht, der Wasserfluss ist nicht zu stark, und das Waschbecken verfügt über einen auslaufsicheren Deckel, einen Sicherheitsverschluss und eine Anzeige, die darauf hinweist, wenn es voll ist.





Die Besteckschublade hält Edelstahlbesteck geordnet und leicht zugänglich. So können Kinder üben, den Tisch mit Besteck in Kindergröße zu decken, das genauso aussieht wie das der Erwachsenen.





Wählen Sie eine von sechs austauschbaren Küchenrückwand mit Lovevery-exklusiven Designs, die die Küche noch einladender machen.





Das lebensmittelechte Zubehör, darunter ein Sieb, ein hölzernes Hackmesser, ein Schneidebrett und ein Abtropfgestell, eröffnet den Kindern eine Welt voller Möglichkeiten zum Spülen, Schneiden, Plattieren und Reinigen. Wenn Kinder sich in der Zubereitung von Lebensmitteln üben und ihre eigenen Snacks zubereiten, wachsen ihre Unabhängigkeit und ihr Selbstvertrauen.





Ein Handtuch, das an einem praktischen Handtuchhaken aufgehängt ist, regt Kinder dazu an, spielerisch die Arbeitsfläche abzuwischen und Geschirr und Hände abzutrocknen.





Aktivitätsleitfaden für Eltern, der Ideen für endlose Spielmöglichkeiten bietet, einschließlich kreativer Möglichkeiten, viele beliebte produkte von Die Spielzeugsets einzubinden und Anleitungen für die Einführung von Wasserspielen.

"Die Reale Spielküche stellt einen neuen Meilenstein für Lovevery dar, da sie unsere erste wirklich globale Markteinführung ist und unsere Mission, Familien weltweit zu unterstützen, unterstützt", so Roderick Morris, Lovevery-Mitbegründer und Präsident. "Mit 21 % des Umsatzes im letzten Quartal außerhalb der USA, starkem Wachstum in 34 globalen Märkten und einem globalen Net Promoter Score von 76 sehen wir eine enorme Markentreue und Vertrauen unserer Kunden auf der ganzen Welt. Diese Markteinführung ist eine Gelegenheit, diese Verbindung zu den Familien zu vertiefen, indem wir ein Ökosystem von Produkten anbieten, die die Entwicklung von Kindern auf reale, sinnvolle Weise unterstützen.

Die Reale Spielküche für Kinder von 18 Monaten bis 5+ Jahren ist auf Lovevery.eu für 325 €. Für eine begrenzte Zeit ist Die Reale Spielküche Teil der Lovevery Black Friday/Cyber Monday-Aktion, bei der die Kunden bis zu 25 % sparen können.

ÜBER LOVEVERY

Das umfassende Unterstützungssystem von Lovevery bietet ein stufenweises Lern- und Spielsystem für Kinder und eine wissenschaftlich fundierte Anleitung, die Eltern Sicherheit gibt. Das Unternehmen ist vor allem für sein preisgekröntes Abonnement-Programm Die Spielzeugsets bekannt. Lovevery wurde 2017 von den Mitbegründern Jessica Rolph und Roderick Morris mit der Einführung des ersten Produkts des Unternehmens, der Spielbogen, gegründet. Heute bedient Lovevery mehr als dreißig Märkte weltweit. Der weltweite Hauptsitz von Lovevery befindet sich in Boise, Idaho, USA, mit multinationalen Teams in Amsterdam und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie im Internet: lovevery.eu.

Medienkontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493594/5033446/Lovevery_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2561045/The_Real_Life_Play_Kitchen.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2561046/Lovevery___The_Real_Life_Play_Kitchen_Set.jpg