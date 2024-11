Lovevery lance La Vraie Petite Cuisine, qui permet aux enfants de jouer en s'amusant et en acquérant des compétences pratiques.

Conçue pour un jeu autonome de 18 mois à 5 ans et plus, La Vraie Petite Cuisine ne se contente pas d'offrir aux enfants un amusement durable: elle encourage le développement de compétences pratiques comme aller chercher un verre d'eau, se laver les mains, mettre la table ou préparer un goûter. En donnant aux enfants un espace dédié à ces activités pratiques, ils développent un sentiment d'accomplissement, d'indépendance et de confiance en leurs capacités toujours croissantes.

"Nous n'avons jamais vu les enfants réagir à un produit lors de tests ludiques comme ils l'ont fait avec cette cuisine. Leur excitation immédiate s'est transformée en un jeu concentré, et il était difficile de les faire s'arrêter de jouer à la fin de la session", a déclaré Jessica Rolph, cofondatrice et directrice générale de Lovevery. "Lorsqu'il s'agit de cuisines pour enfants, l'idée "d'avoir une cuisine complète mais sans un véritable évier" n'est pas d'une grande utilité. Nous avons conçu La Vraie Petite Cuisine pour susciter l'intérêt des enfants tout en leur permettant d'apprendre par le jeu".

La Vraie Petite Cuisine présente les caractéristiques suivantes :

Un véritable évier en état de marche qui permet de s'amuser dans la vraie vie avec de l'eau douce et potable. Le jeu reste contenu dans un évier large, l'écoulement de l'eau n'est pas trop fort et le bassin d'eau usagée est doté d'un couvercle anti-déversement, d'un verrou de sécurité et d'un indicateur qui signale qu'il est plein.





qui permet de s'amuser dans la vraie vie avec de l'eau douce et potable. Le jeu reste contenu dans un évier large, l'écoulement de l'eau n'est pas trop fort et le bassin d'eau usagée est doté d'un couvercle anti-déversement, d'un verrou de sécurité et d'un indicateur qui signale qu'il est plein. Un tiroir à ustensiles permet aux couverts en acier inoxydable d'être organisé et facile d'accès, ce qui permet aux enfants de s'entraîner à mettre la table avec des couverts de taille enfant, comme ceux des grands.





permet organisé et facile d'accès, ce qui permet aux enfants de s'entraîner à mettre la table avec des couverts de taille enfant, comme ceux des grands. Choisissez l'une des six crédences amovibles aux motifs exclusifs Lovevery qui rendent la cuisine encore plus accueillante.





Des accessoires tels qu'une passoire, un hachoir en bois, une planche à découper et un égouttoir, ouvrent aux enfants un monde de possibilités pour rincer, hacher, préparer des assiettes et nettoyer. Au fur et à mesure que les enfants s'exercent à la préparation des aliments et préparent leur propre goûter, ils gagnent en autonomie et en confiance.





Le Torchon et crochets encouragent les enfants à essuyer le plan de travail et à sécher la vaisselle et leurs mains dans le cadre de leur jeu.





encouragent les enfants à essuyer le plan de travail et à sécher la vaisselle et leurs mains dans le cadre de leur jeu. Guide d'activités pour les parents, qui propose des idées pour jouer à l'infini, y compris des façons créatives d'incorporer les nombreux jouets des Kits de Jeu et des conseils pour introduire le jeu dans l'eau.

"La Vraie Petite Cuisine représente une nouvelle étape pour Lovevery, puisqu'il s'agit de notre premier lancement à l'échelle mondiale, ce qui nous permet de poursuivre notre mission de soutien aux familles du monde entier", a déclaré Roderick Morris, cofondateur et président de Lovevery. "Avec 21 % du chiffre d'affaires du dernier trimestre réalisé en dehors des États-Unis, une forte croissance sur 34 marchés mondiaux et un Net Promoter Score mondial de 76, nous constatons que nos clients du monde entier sont extrêmement fidèles à la marque et lui font confiance. Ce lancement est l'occasion d'approfondir ce lien avec les familles en proposant un écosystème de produits qui soutiennent le développement des enfants de manière concrète et significative".

La Vraie Petite Cuisine, pour les enfants de 18 mois à 5 ans et plus, est disponible à l'achat sur Lovevery.eu/fr au prix de 325 €. Pour une durée limitée, La Vraie Petite Cuisine sera incluse dans la promotion du Black Friday i de Lovevery, offrant des réductions allant jusqu'à 25%, idéal pour les fêtes de fin d'année.

À PROPOS DE LOVEVERY

Le système de soutien complet de Lovevery offre aux enfants un apprentissage et un jeu par étapes, ainsi que des conseils fondés sur la recherche qui permettent aux parents d'avoir confiance en eux. L'entreprise est surtout connue pour son programme primé d'abonnement : Les Kits de Jeu. Lovevery a été lancée en 2017 par les cofondateurs Jessica Rolph et Roderick Morris avec l'introduction du premier produit de l'entreprise, Le Tapis d'Éveil. Aujourd'hui, Lovevery est présent dans plus de trente pays dans le monde entier. Le siège mondial de Lovevery se trouve à Boise, dans l'Idaho, aux États-Unis, et ses équipes multinationales sont basées à Amsterdam et à Hong Kong. Pour en savoir plus, visitez : lovevery.eu/fr.

Contact médias: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493594/5033446/Lovevery_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561045/The_Real_Life_Play_Kitchen.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561046/Lovevery___The_Real_Life_Play_Kitchen_Set.jpg