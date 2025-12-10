Loyalty Juggernaut inaugure une nouvelle ère de la technologie moderne de fidélisation : Reconnu comme un acteur performant dans le rapport The Forrester Wave™ for Loyalty Platforms, Q4 2025

Accroître la fidélité pour déclencher une croissance mesurable grâce à des décisions pilotées par l'IA, un engagement plus intelligent et une monétisation de l'écosystème.

PALO ALTO, Californie, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut (LJI), la société derrière GRAVTY®, la première plateforme de fidélisation d'entreprise brevetée et native dans le nuage, a annoncé avoir été reconnue comme Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave™ : Loyalty Platforms, Q4 2025. Cette reconnaissance marque une étape importante pour LJI dans sa toute première évaluation Wave, soulignant l'ascension rapide de l'entreprise en tant que leader technologique révolutionnaire sur le marché mondial de la fidélisation.

Selon le rapport, « les clients font l'éloge de la fiabilité et de l'esprit de partenariat de Loyalty Juggernaut », reflétant l'engagement de l'entreprise en faveur de la réussite de ses clients. Forrester reconnaît que « LJI est un choix solide pour les marques multinationales qui ont besoin d'un soutien pour les programmes croisés ou multi-partenaires avec des contrôles internationaux de confidentialité et de conformité avancés ». Cela correspond tout à fait à l'intérêt que LJI porte aux écosystèmes de fidélisation de nouvelle génération pour les grandes entreprises qui opèrent sur plusieurs marchés, dans plusieurs secteurs et dans plusieurs contextes réglementaires.

« Nous sommes incroyablement fiers de notre équipe et profondément reconnaissants envers nos clients, dont la vision et la confiance nous incitent chaque jour à repousser les limites de ce qui est possible avec la technologie. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour innover, transformer et débloquer la croissance grâce à la fidélisation moderne », a déclaré Shyam Shah, CEO de Loyalty Juggernaut.

Pendant des années, les marques ont été contraintes à un choix sans victoire possible : des plateformes héritées lentes et coûteuses qui limitent l'innovation ou des solutions de vente au détail légères incapables de gérer une expansion mondiale. GRAVTY® élimine ce choix difficile grâce à la prise de décision pilotée par l'IA, à l'orchestration agentique et autonome, à l'engagement en temps réel et à la monétisation de l'écosystème.

« WestJet a entrepris un voyage de plusieurs années pour réorganiser complètement WestJet Rewards, le faisant passer d'un programme axé sur les vols à un écosystème complet de points et de statuts avec des récompenses par étape, un magasin électronique moderne et un réseau de partenaires beaucoup plus vaste », a déclaré Steve McClelland, vice-président, Fidélisation et Partenariats stratégiques, WestJet. « GRAVTY® est la plateforme qui soutient cette vaste transformation tout en assurant des expériences transparentes pour nos passagers. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Loyalty Juggernaut et félicitons l'équipe pour son excellent classement dans la " vague " Wave ».

Les marques choisissent GRAVTY® pour sa valeur inégalée : personnalisation en temps réel à grande échelle, intelligence des données avancée, conformité mondiale, assistance de premier ordre et cadence d'innovation rapide et primée qui permet aux entreprises d'être compétitives et de se développer.

« Nos clients ne veulent pas d'un fournisseur, ils veulent un multiplicateur de performance », a déclaré David Andreadakis, CCO de Loyalty Juggernaut. « Qu'il s'agisse d'un programme multinational, d'un écosystème de style de vie riche en partenaires ou d'un programme de fidélisation stratégique, GRAVTY® offre une orchestration de niveau entreprise que les plateformes de vente au détail sont incapables de gérer, ainsi qu'une agilité que les plateformes héritées ne peuvent égaler. Nous ne sommes pas seulement une plateforme, nous sommes le système d'exploitation de l'économie moderne de la fidélisation ».

Personne-contact pour les médias : [email protected]

Demandez une démonstration ou téléchargez le rapport : www.lji.io

À propos de Loyalty Juggernaut

Depuis son siège dans la Silicon Valley, Loyalty Juggernaut, Inc. propulse la prochaine génération de programmes de fidélisation des entreprises. LJI gère des écosystèmes de fidélisation emblématiques à l'échelle mondiale dans les secteurs des compagnies aériennes, de l'hôtellerie, de la vente au détail, des produits de consommation courante, des télécommunications et de la banque. Parmi ses clients figurent WestJet, Emirates, Viva Aerobus, Global Hotel Alliance, Liverpool et Deutsche Telekom.

