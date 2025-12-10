-Loyalty Juggernaut marca el comienzo de una nueva era en la tecnología moderna de fidelización: Reconocido como un actor destacado en The Forrester Wave™ para plataformas de fidelización, cuarto trimestre de 2025.

Impulsando la fidelización para impulsar un crecimiento medible mediante la toma de decisiones basada en IA, una interacción más inteligente y la monetización del ecosistema.

PALO ALTO, Calif., 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut (LJI), la compañía detrás de GRAVTY®, la primera plataforma de fidelización empresarial patentada y nativa de la nube del mundo, anunció su reconocimiento como una empresa de alto rendimiento en The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, cuarto trimestre de 2025. Este reconocimiento marca un hito importante para LJI en su primera evaluación Wave, lo que subraya el rápido ascenso de la empresa como líder tecnológico disruptivo en el mercado global de fidelización.

Según el informe, "los clientes elogian la fiabilidad y la sólida mentalidad de colaboración de Loyalty Juggernaut", lo que refleja el compromiso de la empresa con el éxito del cliente. Forrester reconoce que "LJI es una excelente opción para las marcas multinacionales que requieren apoyo para programas de coalición o multisocios con avanzados controles de privacidad y cumplimiento normativo internacional". Esto se alinea firmemente con la trayectoria de LJI en el impulso de ecosistemas de fidelización de última generación para grandes empresas que operan en múltiples mercados, sectores y entornos regulatorios.

"Estamos increíblemente orgullosos de nuestro equipo y profundamente agradecidos a nuestros clientes, cuya visión y confianza nos inspiran cada día a superar los límites de lo posible con la tecnología. Nunca ha habido un momento más emocionante para innovar, transformar e impulsar el crecimiento a través de la fidelización moderna", afirmó Shyam Shah, consejero delegado de Loyalty Juggernaut.

Durante años, las marcas se han visto limitadas por una disyuntiva: plataformas tradicionales lentas y costosas que limitan la innovación o soluciones minoristas ligeras incapaces de gestionar la escala global. GRAVTY® elimina esta disyuntiva mediante la toma de decisiones basada en IA, la orquestación autónoma y con agentes, la interacción en tiempo real y la monetización del ecosistema.

"WestJet ha emprendido un proceso de varios años para rediseñar por completo WestJet Rewards, desde un programa centrado en vuelos hasta un ecosistema completo de puntos y estatus con premios por hitos, una tienda online moderna y una red de socios mucho más amplia", afirmó Steve McClelland, vicepresidente de Fidelización y Alianzas Estratégicas de WestJet. "GRAVTY® es la plataforma que impulsa esta gran transformación, a la vez que ofrece experiencias fluidas para nuestros pasajeros. Estamos orgullosos de nuestra colaboración con Loyalty Juggernaut y felicitamos al equipo por su sólida posición en la Ola".

Las marcas eligen GRAVTY® por su valor inigualable: personalización a escala en tiempo real, inteligencia de datos avanzada, cumplimiento normativo global, soporte de primera calidad y un ritmo de innovación rápido y galardonado que permite a las empresas competir y crecer.

"Nuestros clientes no buscan un proveedor; buscan un multiplicador de fuerza", afirmó David Andreadakis, director comercial de Loyalty Juggernaut. "Ya sea operando un programa multinacional, un ecosistema de estilo de vida con una amplia red de socios o gestionando la fidelización como un negocio estratégico, GRAVTY® ofrece la orquestación de nivel empresarial que las plataformas exclusivas para minoristas no pueden gestionar y la agilidad que las plataformas tradicionales no pueden igualar. No somos solo una plataforma; somos el sistema operativo para la economía de fidelización moderna".

Con sede en Silicon Valley, Loyalty Juggernaut, Inc. impulsa la próxima generación de fidelización empresarial. LJI impulsa ecosistemas de fidelización icónicos a nivel mundial en aerolíneas, hostelería, comercio minorista, productos de consumo masivo, telecomunicaciones y banca. Entre sus clientes se incluyen WestJet, Emirates, Viva Aerobus, Global Hotel Alliance, Liverpool y Deutsche Telekom.

