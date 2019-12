LPG SYSTEMS presenta un gran avance: Las pacientes con mastectomía irradiada pueden beneficiarse de la reconstrucción mamaria mínimamente invasiva

NICE, France, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un estudio piloto publicado en el Breast Journal muestra los beneficios de Endermologie, una marca registrada de LPG SYSTEMS, en la reconstrucción mamaria tras una mastectomía y un tratamiento con radioterapia. Este estudio se realizó con 65 mujeres que se sometieron a una reconstrucción mamaria con lipofilling +/- prótesis. Estas pacientes optaron por no someterse a la reconstrucción mediante colgajo o tuvieron algún tipo de contraindicación para el procedimiento y 33 de ellas se beneficiaron de la Endermologie antes del procedimiento reconstructivo para preparar la piel irradiada. El volumen de grasa inyectada fue significativamente superior en el grupo de Endermologie comparado con los controles del primer y segundo lipofilling (259.3 mL vs 150.6 mL y 251.8 mL vs 154 mL, respectivamente) y las complicaciones se reducen (3% vs 12.5%). Seis pacientes del grupo de Endermologie se sometieron solo a lipofilling (3 sesiones). Los autores sugieren que Endermologie podría repercutir en la calidad del tejido cutáneo y subcutáneo, lo que supondría un mejor resultado quirúrgico y estético. Las pacientes sin tratamiento de Endermologie mostraron signos de baja troficidad cutánea, como dilatación vascular, piel fina y retracción capsular, mientras que las pacientes con tratamiento de Endermologie mostraron una mejor troficidad cutánea, lo que posiblemente lleve a un mejor resultado a largo plazo del proceso de lipofilling. Endermologie podría influir en la biología del tejido irradiado y por lo tanto iniciar un nicho regenerativo apropiado. Si se confirma en un estudio prospectivo, Endermologie podría convertirse en una forma estándar en la preparacón de las pacientes para la reconstrucción a base de lipofilling.

LPG SYSTEMS es líder mundial en regeneración celular a través de la mecanoestimulación con tecnologías patentadas para la salud, la belleza y el bienestar.

Para descargar el resumen del artículo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tbj.13645

