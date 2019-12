LPG SYSTEMS revela um grande avanço: As pacientes sujeitas a mastectomia com radiação podem beneficiar de uma reconstrução mamária minimamente invasiva

NICE, França, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Um estudo piloto publicado no Breast Journal revela os benefícios de usar a Endermologia - uma marca registada da LPG SYSTEMS- na reconstrução mamária após mastectomia e radioterapia. Este estudo inclui 65 mulheres que foram submetidas a reconstrução mamária com enxerto de gordura +/- colocação de prótese. Estas pacientes optaram por não serem submetidas a reconstrução com retalho, ou existiam contraindicações para a intervenção, e 33 delas usufruíram de Endermologia antes das intervenções reconstrutivas para preparar a pele exposta a radiação. O volume de gordura injetada foi significativamente superior no grupo de Endermologia comparado com os controlos para o primeiro e segundo enxerto de gordura (259,3 ml vs. 150,6 ml e 251,8 ml vs. 154 ml, respetivamente) e as complicações diminuíram (3 % vs. 12,5 %). Seis pacientes no grupo de Endermologia receberam apenas enxerto de gordura (3 sessões). Os autores propõem que a Endermologia pode afetar a qualidade do tecido cutâneo e subcutâneo, resultando num melhor resultado cirúrgico e cosmético. As pacientes sem tratamento de Endermologia apresentaram sinais de troficidade cutânea reduzida, tais como dilatação dos vasos, pele fina e contratura capsular, enquanto que as pacientes com tratamento de Endermologia apresentaram maior troficidade cutânea, possivelmente dando origem a um melhor resultado a longo prazo do processo de enxerto de gordura. A endermologia poderá afetar a biologia do tecido sujeito a radiação e, consequentemente, desencadear um nicho regenerativo adequado. Se confirmado num estudo prospetivo, a Endermologia pode tornar-se comum na preparação das pacientes para a reconstrução à base de enxerto de gordura.

