LSEG selecteert OpenFin voor levering van LSEG Workspace aan desktops van klanten

LONDEN en NEW YORK, 10 mei 2023 /PRNewswire/ -- London Stock Exchange Group (LSEG) heeft de technologie van OpenFin geselecteerd voor zijn LSEG Workspace-platform. De samenwerking maakt gebruik van het veilige zero-install delivery-model en de containertechnologie van OpenFin om de distributie van LSEG's volgende generatie gegevens en analyses naar de desktopcomputers van klanten te vereenvoudigen.

LSEG Workspace biedt vermogensadviseurs, onderzoeksanalisten, portefeuillebeheerders, investeringsbankiers en handelaren toegang tot toonaangevende, financiële gegevens, nieuws, analyses en productiviteitstools in een intuïtieve eindgebruikerservaring. Het platform wordt binnen de gehele financiële sector door financiële professionals gebruikt.

OpenFin is de toonaangevende leverancier van Chromium-container- en werkruimtetechnologie aan de financiële sector, nu ingezet bij meer dan 3.800 banken en bedrijven aan de koopzijde. Onder het partnerschap zal LSEG het platform LSEG Workspace migreren om gebruik te maken van de technologie van OpenFin, waardoor het platform gemakkelijker inzetbaar en interoperabel wordt met duizenden interne apps die door banken en klanten aan de koopzijde ontwikkeld zijn.

Dean Berry, Group Head of Trading & Banking Solutions bij LSEG, zei: "Het transformeren van de gebruikerservaring begint met een naadloze levering van LSEG Workspace aan de desktopcomputers van de klanten. Het gebruik van OpenFin verbetert ons leveringsmodel en de eindgebruikerservaring aanzienlijk, door gebruik te maken van technologie die al door de meeste internationale banken en toonaangevende vermogensbeheerders wordt vertrouwd."

OpenFin is de enige leverancier van containertechnologie die co-stabiel is met Google Chromium, waardoor cruciale beveiligingspatches en andere verbeteringen aan de Chromium-engine continu en naadloos aan de desktopcomputers van eindgebruikers worden geleverd. Het zero-install-model, ontworpen door samenwerking met grote financiële instellingen, zorgt voor veiligheid en stabiliteit en maakt flexibele levering mogelijk.

Borre Wessel, hoofd Desktop Platform Technology, zei: "Als technologen waarderen we enorm de toewijding van OpenFin aan open webstandaarden en hun strikte proces om in de pas met Google Chromium te blijven lopen. We zullen hun technologie gebruiken om LSEG Workspace over meerdere platformen te leveren aan zowel Windows- als Mac-apparaten."

Adam Toms, CEO van OpenFin Europe, zei: "We zijn verheugd om met LSEG samen te werken aan hun digitale transformatie. We geloven dat het werk dat ze doen echt een grote verbetering zal zijn voor onze wederzijdse klanten en voor de industrie in het algemeen."

Move Fast. Break Nothing. OpenFin is het besturingssysteem voor bedrijfsproductiviteit, dat app-distributie, werkruimtebeheer en workflowautomatisering mogelijk maakt. OpenFin wordt gebruikt door 90% van de grote internationale banken en implementeert meer dan 3.500 desktopapplicaties bij meer dan 3.800 bedrijven aan zowel de koop- als verkoopzijde. Investeerders in OpenFin zijn onder meer Bain Capital Ventures, Barclays, In-Q-Tel, CME Ventures, DRW Venture Capital, HSBC, JP Morgan, ING Ventures, NYCA Partners, Pivot Investment Partners, Standard Chartered en Wells Fargo Strategic Capital. Het bedrijf is gevestigd in New York, heeft een kantoor in Londen en is aanwezig in Hong Kong en Singapore.

