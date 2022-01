LTI arbeitet mit Securonix und mit Snowflake zusammen, um sein Angebot im Bereich Cybersicherheit zu stärken

Partnerschaft zur Erweiterung der Active XDR-Plattform von LTI

MUMBAI, Indien, 12. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat sich mit Securonix, einem führenden Unternehmen im Bereich Security Information and Event Management (SIEM) der nächsten Generation, und Snowflake, einem führenden Unternehmen für sichere Cloud-Workloads, zusammengeschlossen, um sein Angebot im Bereich Cybersicherheit zu stärken.

Die Partnerschaft wird die Active eXtended Detection & Response-Plattform (Active XDR) von LTI zur frühzeitigen Erkennung interner und externer Bedrohungen stärken, indem sie Bedrohungen mit fortschrittlichen, nachrichtendienstlich gestützten Jagdoperationen kontextualisiert und bekämpft und die Reaktionszeit auf Vorfälle automatisiert. LTI Active XDR nutzt einen abgeschirmten Datensee, um mehrere Milliarden sensible Warnmeldungen und Datensätze zu sichern.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI: „Der Schutz vor Cyber-Bedrohungen hat für alle Unternehmen höchste Priorität. LTI Active XDR kann mit Unterstützung der neuesten Technologien von Securonix und Snowflake die ständig wachsenden Bedrohungen noch besser bekämpfen und wird optimal auf die zunehmenden Ransomware-Angriffe und Phishing-Kampagnen auf kritische Infrastrukturen, große Unternehmen und den staatlichen Sektor reagieren können."

Sachin Nayyar, CEO von Securonix, sagte: „‚Bring your own Snowflake' ist ein ideales Managed-Service-Programm, das die Kosten und die Komplexität der Skalierung von fortschrittlichen Bedrohungserkennungs- und Reaktionsdiensten über mehrere Kundenumgebungen hinweg deutlich reduziert. Wir freuen uns darauf, mit LTI weitere Lösungen auf den Markt zu bringen, die die heutigen Cloud- und andere komplexe Unternehmensumgebungen effektiver absichern."

Christian Kleinerman, SVP of Product bei Snowflake, sagte: „Chief Information Security Officers (CISO) suchen die Zusammenarbeit mit dem CIO, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen, die Skalierbarkeit zu verbessern und Einsparungen zu erzielen. LTI ist ein strategischer Partner für Snowflake und ist bekannt für seine Innovation und seine Fähigkeit, Kunden bei der Migration von Legacy-Lösungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Branchenführer Securonix und seiner Cloud-nativen SIEM-Lösung ‚Bring your own Snowflake' unsere Partnerschaft im Bereich der Cybersicherheit auszubauen."

Der Cybersecurity-Ansatz von LTI zielt darauf ab, die Geschäftskontinuität, den Markenwert und das externe Compliance-Management zu sichern. Mit seinen hochmodernen Cyber Defence Resiliency Centres (CDRCs), einem Exzellenzzentrum für Cybersicherheit, reagiert LTI auf den Bedarf der Stunde und bietet seinen Unternehmenskunden auf der ganzen Welt fortschrittliche Managed Services für Cybersicherheit an.

