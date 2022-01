LTI s'associe à Securonix et Snowflake pour renforcer son offre en matière de cybersécurité

Cette collaboration permettra d'augmenter la plateforme Active XDR de LTI

MUMBAI, Inde, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, s'est associée à Securonix, un leader de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de nouvelle génération, ainsi qu'à Snowflake, un leader de la charge de travail en cloud sécurisée, pour renforcer ses offres de cybersécurité.

Le partenariat permettra d'alimenter la plateforme Active eXtended Detection & Response (Active XDR) de LTI pour la détection précoce des menaces internes et externes, la contextualisation et la lutte contre les menaces avec des opérations de chasse avancées basées sur l'intelligence, et l'automatisation du temps de réponse aux incidents. LTI Active XDR utilise un lac de données isolé pour sécuriser des milliards d'alertes et d'enregistrements sensibles.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « La protection contre les cybermenaces est devenue une priorité absolue pour les entreprises. LTI Active XDR, soutenu par les dernières technologies de Securonix et Snowflake, renforcera notre capacité à combattre les menaces toujours plus nombreuses, en répondant à l'augmentation des attaques de ransomware et des campagnes de phishing sur les infrastructures critiques, les grandes entreprises et le secteur fédéral. »

Sachin Nayyar, PDG de Securonix, a déclaré : « "Bring your own Snowflake" est un programme de services gérés idéal, qui réduit considérablement les coûts et la complexité de la mise à l'échelle des services de détection et de réponse aux menaces avancées dans de multiples environnements clients. Nous sommes impatients de mettre sur le marché avec LTI des solutions supplémentaires qui sécurisent plus efficacement le cloud et l'environnement complexe des entreprises d'aujourd'hui. »

Christian Kleinerman, SVP of Product chez Snowflake, a déclaré : « Les responsables de la sécurité de l'information (CISO) cherchent à s'aligner sur le directeur de l'information pour obtenir des informations plus riches, améliorer l'évolutivité et réaliser des économies. LTI est un partenaire stratégique pour Snowflake qui a été reconnu pour son innovation et sa capacité à aider les clients à migrer à partir de solutions existantes. Nous sommes impatients d'étendre notre partenariat à la cybersécurité avec Securonix, leader du secteur, et sa solution SIEM "Bring your own Snowflake" native du cloud. »

L'approche de LTI en matière de cybersécurité est basée sur la garantie de la continuité des activités, de l'équité de la marque et de la gestion de la conformité externe. Équipé de centres de résilience de cyberdéfense (CDRC) à la pointe de la technologie, un centre d'excellence (CoE) pour la cybersécurité, LTI répond aux besoins de l'heure et étend ses services gérés de cybersécurité avancés à ses entreprises clientes dans le monde entier.

À propos de LTI :

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 460 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des opérations dans 33 pays, nous nous efforçons d'aider nos clients et d'accélérer leurs parcours de transformation numérique. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

SOURCE LTI