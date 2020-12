LTI choisit Temenos pour lancer une plate-forme bancaire numérique sur le marché nordique

- Alimentée par Temenos, la plate-forme de LTI pour les services bancaires modernise les systèmes bancaires de base existants, rapidement et efficacement

MUMBAI, Inde, 2er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (LTI), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, s'est associée à Temenos, la société de logiciels bancaires, pour lancer une plate-forme bancaire numérique, basée sur la technologie Temenos. La plate-forme modernisera les anciens systèmes bancaires centraux de la région nordique, permettant aux institutions financières d'être plus agiles et évolutives tout en réduisant les coûts d'exploitation. Les banques pourront également tirer parti de la plate-forme pour lancer plus rapidement de nouveaux produits et services.

Grâce à ses capacités complètes, la plate-forme de banque numérique offre une intégration de bout en bout avec Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments et Temenos Financial Crime Mitigation, ainsi qu'avec les solutions FinTech telles que les rapports réglementaires, l'authentification, les solutions KYC, les services de cartes et les solutions de paiement disponibles sur Temenos Marketplace. LTI et sa filiale à part entière, Syncordis Consulting , un des principaux experts de Temenos dans la région européenne depuis plus de 15 ans, fourniront la mise en œuvre et les services gérés.

Ce partenariat annonce une nouvelle ère pour les banques nordiques car il réunit l'expertise de LTI dans le domaine, sa profonde compréhension des fonctionnalités de Temenos, et des solutions technologiques avancées cloud-native, cloud-agnostic, d'IA et d'API-first, dont bénéficient plus de 3 000 banques dans plus de 150 pays.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Ce partenariat entre Temenos et LTI apporte une expérience, une expertise et une passion inégalées pour l'innovation aux banques et aux institutions financières de la région nordique. La nouvelle et puissante plate-forme bancaire, basée sur la technologie cloud-native de Temenos, permettra aux banques de s'adapter, de se moderniser et de réduire considérablement leurs coûts informatiques. Grâce à notre boîte à outils exclusive Temenos Accelerator Toolkit, nous amplifions les résultats avec un délai de mise sur le marché plus rapide et nous continuons à fournir des services de modernisation bancaire exceptionnels qui permettent aux banques de faire un bond en avant dans leur parcours de transformation numérique. »

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré : « C'est une signature stratégiquement importante pour Temenos dans les pays nordiques. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec LTI et Syncordis pour offrir au marché la prochaine génération de plate-forme bancaire numérique. Avec nos partenaires, nous offrons aux banques l'accès à l'expertise bancaire mondiale de LTI à travers l'ensemble des solutions Temenos appliquées aux besoins spécifiques de la région nordique. Notre technologie avancée de cloud et d'IA, combinée à la fonctionnalité de banque modèle de pays riche, devient le choix de facto des banques et institutions financières nordiques. Nous permettons aux banques de moderniser leurs systèmes existants, de pérenniser leur plate-forme bancaire tout en offrant des services innovants à leurs clients. »

LTI est l'un des principaux fournisseurs de services informatiques dans la région nordique. L'étude IT Sourcing Study 2020 de Whitelane Research classe LTI au deuxième rang en termes de satisfaction des clients en Europe. La société compte parmi ses clients des banques et des institutions financières de premier plan dans la région.

À propos de LTI :

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 32 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lntinfotech.com ou suivez-nous sur : @LTI_Global

À propos de Temenos :

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques dans le monde, dont 41 des 50 premières banques, font confiance à Temenos pour traiter à la fois les transactions quotidiennes et les interactions avec les clients de plus de 1,2 milliard de clients bancaires. Temenos propose des logiciels de front office, de core banking, de paiement et d'administration de fonds, qui sont cloud-native, cloud-agnostic et pilotés par l'IA, permettant aux banques de fournir une expérience client sans friction et omnicanal, et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Il est prouvé que les logiciels de Temenos permettent à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coûts/revenus de 26,8 %, soit la moitié de la moyenne du secteur, et des retours sur capitaux propres de 29 %, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, ce qui représente le double de la moyenne du secteur, ce qui prouve que l'investissement informatique des banques apporte une valeur ajoutée tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com

À propos de Syncordis :

En tant que cabinet Temenos de LTI, Syncordis fournit des projets de mise en œuvre et d'intégration de systèmes de bout en bout de haute qualité. En outre, Syncordis propose des services complémentaires tels que le SaaS réglementé (certifié PSF) et le soutien à la production couvrant tous les produits Temenos et les systèmes tiers environnants.

Un vaste groupe d'experts locaux et étrangers fournit une expertise commerciale et technique, et adapte chaque projet aux exigences et aux besoins individuels du client. La mission de Syncordis est de promouvoir l'excellence numérique dans le secteur bancaire et d'aider tous les clients à réaliser la puissance de la transformation numérique, tout en offrant un lieu de travail agréable à tous les employés. www.syncordisconsulting.com

