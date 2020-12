LTI seleciona Temenos para lançar plataforma de banco digital no mercado nórdico

MUMBAI, Índia, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, firmou parceria com a Temenos, empresa de software bancário, para lançar sua plataforma de banco digital desenvolvida pela tecnologia Temenos. A plataforma modernizará os sistemas bancários básicos existentes na região nórdica e possibilitará que as entidades financeiras sejam mais ágeis e escalonáveis e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais. Os bancos também poderão aproveitar a plataforma para lançar novos produtos e serviços com mais rapidez.

Com recursos abrangentes, a plataforma de banco digital oferece integração completa com Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments e Temenos Financial Crime Mitigation, e também com soluções Fintech como relatórios normativos, autenticação, soluções KYC, serviços de cartões e soluções de pagamento disponíveis no Temenos Marketplace. A LTI e sua subsidiária integral, Syncordis Consulting, especialista líder em Temenos na região europeia há mais de 15 anos, oferecerão serviços de implementação e gerenciamento.

A parceria assinala uma nova era para os bancos nórdicos ao reunir a experiência da LTI no domínio e seu sólido conhecimento da funcionalidade da plataforma Temenos e das soluções tecnológicas avançadas de tecnologia nativa em nuvem, agonóstica em nuvem, IA e API-first, utilizadas por mais de 3 mil bancos em mais de 150 países.

Sanjay Jalona, CEO e diretor executivo da LTI, disse: "Esta parceria da Temenos e da LTI proporciona experiência incomparável, conhecimento e paixão pela inovação para os bancos e instituições financeiras na região nórdica. A nova e poderosa plataforma bancária baseada na tecnologia nativa em nuvem da Temenos permitirá aos bancos dimensionar, modernizar e reduzir significativamente os custos de TI. Com nosso exclusivo Temenos Accelerator Toolkit, ampliamos os resultados com mais agilidade e continuamos a oferecer excelentes serviços de modernização bancária que permitem aos bancos dar um salto significativo em sua jornada de transformação digital."

Max Chuard, CEO da Temenos, disse: "Esta é uma contratação estrategicamente importante para a Temenos nos países nórdicos. Temos o prazer de expandir nossa parceria com a LTI e a Syncordis para oferecer ao mercado a plataforma de banco digital de última geração. Ao lado de nossos parceiros, estamos oferecendo aos bancos acesso à experiência bancária global da LTI em todas as soluções da Temenos aplicadas às necessidades específicas da região nórdica. Nossa avançada tecnologia em nuvem e IA aliada à nossa rica funcionalidade bancária modelo de banco do país está sendo a escolha perfeita de bancos e instituições financeiras nórdicas. Possibilitamos aos bancos modernizar sistemas existentes, preparar sua plataforma bancária para o futuro e, ao mesmo tempo, oferecer serviços inovadores a seus clientes."

A LTI é um dos principais provedores de serviços de TI na região nórdica. O IT Sourcing Study 2020 da Whitelane Research posiciona a LTI em segundo lugar em termos de satisfação do cliente na Europa. A empresa conta com bancos e instituições financeiras de ponta dentre seus clientes na região.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 420 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com atividades em 32 países, vamos além para atender aos clientes e acelera a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 32 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Para obter mais informações, acesse www.lntinfotech.com ou siga-nos @LTI_Global

Sobre a Temenos:

Temenos AG (SIX: TEMN) é a empresa líder mundial em software bancário. Mais de 3 mil bancos em todo o mundo, incluindo 41 dos 50 maiores bancos, utilizam a plataforma da Temenos para processar transações diárias e interações com usuários de mais de 1,2 bilhão de clientes bancários. A Temenos oferece soluções de software nativo em nuvem, agnóstico em nuvem, atendimento por IA, core banking, pagamentos e gestão de fundos, possibilitando aos bancos oferecer aos clientes experiências descomplicadas e multicanais e adquirir excelência operacional.

O software Temenos está comprovadamente capacitado a proporcionar a seus clientes de alto desempenho alcançar taxas de custo-benefício de 26,8%, metade da média do setor e retornos sobre o patrimônio líquido de 29%, três vezes a média do setor. Estes clientes também investem 51% de seu orçamento de TI em crescimento e inovação versus manutenção, o que é o dobro da média do setor, demonstrando que o investimento em TI realizado pelos bancos está agregando valor tangível aos seus negócios.

Para mais informações, acesse www.temenos.com

Sobre a Syncordis:

Como prática no Temenos da LTI, a Syncordis oferece implementação completa de alta qualidade e projetos de integração de sistemas. Além disso, a Syncordis oferece serviços complementares como SaaS regulamentado (certificado PSF) e assistência à produção com cobertura de todos os produtos Temenos e sistemas de terceiros relacionados.

Um extenso grupo de especialistas locais e offshore oferece expertise técnica e comercial, e adapta cada projeto às exigências e necessidades individuais do seu cliente. A missão da Syncordis é promover a excelência digital no setor bancário e ajudar todos os clientes a perceber o poder da transformação digital e, também proporcionar um ótimo local de trabalho para todos os funcionários. www.syncordisconsulting.com

