LTI désormais fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert

MUMBAI, Inde, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, est devenue un fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert. Cette reconnaissance atteste de l'expertise de LTI en matière de capacités Azure pour aider les clients à accélérer leur parcours de transformation numérique.

Le programme des fournisseurs de services gérés (MSP) est une initiative mondiale lancée par Microsoft pour permettre à ses principaux partenaires de se différencier en prouvant leur compétence et leur savoir-faire dans le domaine des données et du cloud. Le programme MSP Azure Expert renforce la position de LTI en tant que conseiller de confiance capable d'offrir des solutions reproductibles et hautement automatisées pour faciliter et soutenir les implémentations du cloud hyperscale pour les clients.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « LTI investit dans le renforcement des capacités et la mise en place d'une alliance solide avec les fournisseurs de plates-formes et de solutions leaders du secteur. Nous sommes fiers de notre distinction en tant que fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert. Notre expertise Microsoft Azure fait de nous le partenaire privilégié des clients qui cherchent à adopter une transformation basée sur le cloud. »

Cette reconnaissance permettra aux clients d'accéder à un service de niveau expert, à une gamme plus large de services Azure, des migrations IaaS aux PaaS, et à de nombreux avantages basés sur la collaboration de LTI avec Microsoft.

Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft a affirmé : « Alors que nos clients passent à Microsoft Azure pour héberger leurs solutions stratégiques de centres de données, il est essentiel qu'ils aient le soutien de fournisseurs de services expérimentés pour les guider et les soutenir dans ce parcours. La désignation de LTI en tant que fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert reconnaît sa capacité éprouvée à fournir de manière transparente les services gérés que nos clients exigent à l'échelle mondiale. »

Grâce à cette reconnaissance, LTI se taille une place parmi les meilleurs partenaires de Microsoft en obtenant le badge MSP Azure Expert. Plus de 150 associés de LTI ont contribué à la bonne réalisation du processus d'audit externe rigoureux par un tiers indépendant pour obtenir ce badge. Le processus rigoureux réalisé au cours des 12 derniers mois comprenait des démonstrations et des preuves de clients et plus de 120 contrôles sur la liste de contrôle de l'audit couvrant plus de 15 domaines divers tels que les services gérés, la migration, la sécurité et la gouvernance.

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 460 clients à réussir dans un monde convergent. Présents dans 33 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et Cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

SOURCE LTI