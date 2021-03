LTI en tête de la liste Challenger 2021 d'Everest Group pour les services informatiques

Classé parmi les Star Performers de l'année pour les services bancaires et financiers

MUMBAI, Inde, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, est arrivée en tête de la liste des « IT Services Challenger 2021 » dans le cadre des PEAK Matrix Service Provider of the YearTM Awards du groupe Everest. LTI figure également dans la liste des Star Performers de l'année pour les services bancaires et financiers. En outre, le classement de LTI dans la PEAK Matrix® globale pour les services informatiques s'est amélioré, passant du 16e rang l'année dernière au 11e rang cette année, le plus grand bond enregistré par un société.

LTI a été classé parmi les meilleurs dans la liste ITS Challenger 2021 sur la base de l'évaluation PEAK Matrix® 2021 entreprise à travers des services tels que : insights et analyses avancés, intelligence artificielle, développement d'applications cloud-native, Internet des objets (IoT), application et services numériques dans les marchés de la vie, des rentes et des capitaux, gestion d'application de nouvelle génération, habilitation de l'innovation du business model de l'assurance, infonuagique à grande échelle, etc.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Chez LTI, nous sommes fiers de cultiver l'esprit du débutant et de remettre en question le statu quo. Cette reconnaissance est un véritable indicateur de notre aspiration et de notre engagement à être le leader dans un large éventail de secteurs et d'offres de services. Cet accomplissement nous incite à continuer à développer nos capacités et à investir en fonction des attentes de nos clients. »

Les derniers classements reconnaissent la performance supérieure à celle de l'industrie de LTI sur des paramètres tels que la matrice opérationnelle, l'innovation, l'expansion de l'empreinte de livraison, l'étendue des services offerts et les investissements technologiques / spécifiques au domaine au cours de l'année.

Chirajeet (CJ) Sengupta, partenaire d'Everest Group, a commenté : « Alors que les entreprises tentent d'accélérer leurs parcours numériques dans un monde incertain, l'agilité compte souvent plus que l'échelle. Les challengers du marché sont importants pour les entreprises, car ils ont tendance à remettre en question le statu quo et à contribuer au changement transformationnel. L'engagement de LTI envers le programme de changement de ses clients et ses investissements ciblés dans des capacités de nouvelle génération lui ont permis de consolider sa position de Challenger de l'année dans notre liste de 2021. »

L'évaluation d'Everest Group couvre 26 segments dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, du BFSI, de l'assurance, du cloud et de l'infrastructure, des applications, des services numériques et des plateformes d'entreprise. La liste des challengers compare les acteurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 2 milliards de dollars.

