LTI encabeza la lista IT Services Challenger 2021 de Everest Group

Está incluida dentro de la lista como Star Performer of the Year for Banking and Financial Services

BOMBAY, India, 12 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una compañía mundial de consultoría tecnológica y soluciones digitales, encabeza la lista de 'IT Services Challenger 2021' en los premios PEAK Matrix Service Provider of the YearTM de Everest Group. LTI también aparece como Star Performer of the Year for Banking and Financial Services. De forma adicional, la clasificación general de LTI en la PEAK Matrix® para servicios de TI mejoró, pasando del puesto 16 ocupado durante el año pasado a ocupar el puesto 11 este año, siendo este el mayor crecimiento registrado por cualquier desarrollador.

LTI se ha clasificado entre los mejores dentro de la lista ITS Challenger 2021 que se basa en la evaluación PEAK Matrix® 2021 realizada con servicios como análisis e información avanzados, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones nativas dentro de la nube, Internet de las Cosas, aplicaciones y servicios digitales en la vida y anualidades y mercados de capitales, gestión de aplicaciones de próxima generación, capacitación de la innovación del modelo de negocio de seguros, hiper-escaladores en la nube, etc.

Sanjay Jalona, consejero delegado y director administrativo de LTI, indicó: "Es un orgullo para LTI cultivar la mente de un principiante y servir como reto para el status quo. Este reconocimiento supone un auténtico indicador de nuestra aspiración y compromiso para ser líder en una amplia gama de industrias y ofertas de servicios. Este hito sirve para inspirarnos a seguir construyendo capacidades, invirtiendo con el seguimiento de las expectativas del cliente".

Las últimas clasificaciones sirven de reconocimiento de cara al rendimiento superior de la industria de LTI en parámetros como matriz operativa, innovación, ampliación de la huella de entrega, alcance de los servicios proporcionados e inversiones específicas de tecnología/dominio a lo largo del año.

Chirajeet (CJ) Sengupta, socio de Everest Group, comentó: "Según las empresas buscan llevar a cabo la aceleración de sus viajes digitales en un mundo incierto, la agilidad suele tener un mayor peso que la escala. Los desafíos del mercado son importantes para las empresas de cara a lo que hace referencia a poner en cuestión el status quo, ayudando en el impulso hacia un cambio de transformación. El compromiso de LTI con la agenda de cambio de sus clientes, además de sus inversiones destinadas a hacer frente a las capacidades de próxima generación, ayudaron a consolidar la posición de Challenger of the Year dentro de nuestra lista de 2021".

La evaluación de Everest Group integra 26 segmentos en el campo de la Salud, Ciencias de la Vida, BFSI, Seguros, Nube e Infraestructura, Aplicaciones, Servicios dentro de la Plataforma Digital y Empresarial. La lista de Challengers sirve como comparación de los desarrolladores con menos de 2.000 millones de dólares en forma de ingresos anuales.

