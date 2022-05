LTI étend son partenariat mondial avec Google Cloud

La société doit lancer une unité commerciale Google Cloud pour accélérer la migration vers Google Cloud

BOMBAY, Inde, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), entreprise internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, étend son partenariat mondial avec Google Cloud. LTI met en place une unité commerciale dédiée aux six piliers de solutions clés de Google Cloud : modernisation des applications, gestion des données, modernisation des infrastructures, analyse intelligente, intelligence artificielle et sécurité.

L'unité commerciale Google Cloud de LTI développera une propriété intellectuelle de pointe, des solutions spécifiques au secteur et des accélérateurs avec une équipe spécialisée d'architectes Google Cloud répondant aux besoins de transformation des clients à travers le monde. LTI listera également ses solutions sur Google Cloud Marketplace.

Afin de renforcer ses capacités sur Google Cloud, LTI a lancé Canvas Eureka pour accélérer la modernisation des données vers Google BigQuery et faciliter l'innovation AI/ML pour les entreprises. LTI Canvas Eureka est un cadre d'automatisation pour une migration fluide et rapide des entrepôts de données existants et des solutions de lacs de données vers Google BigQuery. Cette solution permet d'évaluer le paysage actuel et de déterminer l'architecture de l'état cible. Elle permet également d'automatiser des tâches telles que la migration des schémas, la conversion des codes et la validation des données.

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTI, a déclaré : « Les entreprises recherchent des moyens plus rapides et novateurs de se transformer grâce au cloud. Ce développement démontre notre engagement à leur fournir des résultats rapidement et à grande échelle. Notre partenariat avec Google Cloud présente un potentiel énorme, et nous allons investir pour renforcer ces capacités. »

Siddharth Bohra, chef des affaires et responsable de l'unité commerciale Cloud chez LTI, a indiqué : « Google Cloud prend rapidement de l'ampleur, et cette annonce confirme l'engagement de LTI à fournir des solutions innovantes reposant sur notre cadre propriétaire. Notre unité commerciale Google Cloud permettra à nos clients de tirer parti des meilleures pratiques reconnues avec rapidité et confiance. »

Kevin Ichhpurani, vice-président de l'écosystème mondial chez Google Cloud, a ajouté : « L'expertise de LTI dans les technologies et solutions Google Cloud continue de permettre aux entreprises de bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour mener à bien leurs stratégies de transformation numérique. Nous sommes ravis que LTI continue d'investir et de développer sa pratique Google Cloud. Le lancement de l'unité commerciale Google Cloud chez LTI permettra de proposer des solutions et des services innovants aux clients internationaux afin d'accélérer leurs parcours de transformation numérique. »

Grâce à son investissement dans les technologies cloud, LTI a acquis une expertise dans plusieurs produits et charges de travail Google Cloud, tels que Google Cloud Compute, Google Cloud Databases, Open Source Technology, Cloud Native Application Development et SAP on Google Cloud. LTI est partenaire de Google Cloud, ce qui confirme son expertise et ses capacités à fournir des solutions innovantes. Pour en savoir plus sur les offres Google Cloud de LTI, cliquez ici .

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI ) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 485 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des opérations dans 33 pays, nous nous efforçons d'aider nos clients et d'accélérer leurs parcours de transformation numérique. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 45 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global .

