LTI faz parceria com Securonix e Snowflake para fortalecer ofertas de segurança cibernética

MUMBAI, Índia, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, fez parceria com a Securonix, líder em informações de segurança e gestão de eventos (SIEM) de última geração, e com a Snowflake, líder em segurança de carga de trabalho em nuvem, a fim de fortalecer suas ofertas de segurança cibernética.

A parceria impulsionará a plataforma de detecção e resposta estendida ativa da LTI (Active XDR) para a detecção precoce de ameaças internas e externas, contextualizando e combatendo ameaças com operações avançadas de caça lideradas por inteligência e automatizando o tempo de resposta a incidentes. A Active XDR da LTI utiliza um lago de dados isolado para garantir bilhões de alertas e registros sensíveis.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "A proteção contra ameaças cibernéticas tornou-se a prioridade máxima de toda empresa. A Active XDR da LTI, apoiada pelas mais recentes tecnologias da Securonix e da Snowflake, fortalecerá nossa capacidade de combater ameaças cada vez maiores, respondendo aos crescentes ataques de ransomware e campanhas de phishing sobre infraestrutura crítica, grandes empresas e setor federal."

Sachin Nayyar, CEO da Securonix, disse: "'Bring your own Snowflake' é um programa de serviço gerenciado ideal, que reduz significativamente os custos e a complexidade da ampliação de serviços avançados de detecção e resposta a ameaças em vários ambientes dos clientes. Esperamos, com a LTI, oferecer outras soluções ao mercado, que protejam de forma mais eficaz a nuvem e o complexo ambiente empresarial de hoje."

Christian Kleinerman, vice-presidente sênior de produtos da Snowflake, disse: "Os diretores de segurança da informação (CISO) estão buscando o alinhamento com o diretor de TI para obter dados mais valiosos, melhorar a escalabilidade e impulsionar as economias. A LTI é uma parceira estratégica da Snowflake, que foi reconhecida por sua inovação e capacidade de ajudar os clientes a migrar de soluções legadas. Esperamos estender nossa parceria à segurança cibernética juntamente com a líder do setor Securonix e sua solução SIEM 'Bring your own Snowflake' nativa da nuvem."

A abordagem da LTI em relação à segurança cibernética tem como base a garantia da continuidade dos negócios, a equidade da marca e a gestão de conformidade externa. Contando com os centros de resiliência em defesa cibernética (CDRCs) de última geração, um centro de excelência (CoE) em segurança cibernética, a LTI está atendendo à necessidade do momento e ampliando seus serviços avançados gerenciados de segurança cibernética para seus clientes empresariais em todo o mundo.

