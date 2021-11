LTI habilita transformação digital em larga escala para PIH Group of Companies

MUMBAI, Índia, 24 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, fez parceria com o conglomerado global com sede no Catar, Power International Holding (PIH) Group of Companies, para habilitar a transformação digital em larga escala alavancando uma ampla variedade de soluções SAP® para um empreendimento inteligente. A implementação da estrutura da solução fortalece e acelera ainda mais a visão da PIH de alcançar uma abordagem de negócios orientada por dados, que prioriza o digital.

Como parte da jornada de transformação digital da PIH com a LTI, 63 empresas do grupo em quatro domínios de negócios foram submetidas à transformação de mais de 250 processos. Esta transformação digital utiliza o SAP S/4HANA®, SAP SuccessFactors® e soluções e extensões de nuvem do setor do SAP construídas na plataforma de tecnologia de negócios do SAP (SAP BTP), aproveitando várias soluções baseadas em IP da LTI desenvolvidas para o setor de engenharia e construção. Ela inclui sincronização de planejamento, cadeia de pagamento de projetos, ferramenta de implementação de recursos, cockpit de gerenciamento de projetos para previsão de desempenho, fluxo de caixa de engenharia e portal de fornecedores. Esta iniciativa permitiu ao PIH Group of Companies ter um fluxo de dados harmonioso para permitir uma tomada de decisões mais precisa e oportuna em todo o cenário de negócios. Além disso, também permitiu que eles tivessem manuais de negócios para novas aquisições, fusões ou divisões.

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do Conselho Executivo da LTI, disse: "A aceleração digital causada pela pandemia trouxe os benefícios de adotar tecnologias disruptivas em primeiro plano. Digitalizar o núcleo pode melhorar a eficiência do processo, a satisfação do cliente e reduzir os custos que, juntos, ajudam a alcançar a excelência nos negócios. A rica tradição da LTI no setor de engenharia e construção e nossa sólida parceria com a SAP como parceira global de serviços estratégicos nos tornam o parceiro ideal da PIH para esta ambiciosa interação."

Jasim Abdul Rahman, diretor de informações do grupo, PIH, disse: "No PIH, decidimos evoluir, diversificar e crescer adotando uma abordagem que prioriza o digital. Para esse objetivo, queríamos uma solução que não apenas incorporasse as empresas existentes sob uma única estrutura digital, mas que também proporcionasse flexibilidade para equipar nossa incursão em setores mais novos no futuro. A experiência comprovada da LTI em habilitar sistemas de transformação digital disruptivos é aclamada globalmente e, juntamente com o SAP, nossa parceria permitiu a jornada transformadora do PIH."

Alaa Jaber, diretora administrativa do SAP para o Catar e mercados de crescimento rápido, comentou: "Os tempos atuais enfatizam a importância da agilidade, flexibilidade e escalabilidade para os negócios do Catar continuarem avançando em direção ao crescimento. A transformação digital do PIH com a LTI se destaca como um testemunho ideal para mostrar uma abordagem proativa na adoção da tecnologia para ajudar grandes negócios a crescer com ritmo."

O PIH é um conglomerado com sede no Catar com mais de 60 mil funcionários operando em vários países em seis setores – contratação geral (OC Holding), desenvolvimento imobiliário, indústria e serviços, serviços gerais, setores agrícolas e alimentares (Baladna) e hotelaria e entretenimento.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 460 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 40 mil funcionários da LTI permite que nossos clientes melhorem a eficácia de sua empresa e as operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

