LTI réalise une transformation numérique à grande échelle pour le groupe de sociétés PIH

- La mise en œuvre de SAP dans 63 entreprises du groupe met en évidence la profonde expertise de LTI dans le domaine de l'ingénierie et de la construction

MUMBAI, Inde, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, s'est associée au conglomérat mondial basé au Qatar, le groupe de sociétés Power International Holding (PIH), pour permettre une transformation numérique à grande échelle en tirant parti d'une vaste gamme de solutions SAP® pour une entreprise intelligente. La mise en œuvre de ce cadre de solutions renforce et accélère la vision de PIH, qui souhaite adopter une approche commerciale axée sur le numérique et les données.

Dans le cadre du processus de transformation numérique de PIH avec LTI, 63 entreprises du groupe réparties dans quatre domaines d'activité ont subi la transformation de plus de 250 processus. Cette transformation numérique s'appuie sur les solutions SAP S/4HANA® et SAP SuccessFactors®, ainsi que sur les solutions et extensions cloud sectorielles de SAP construites sur la SAP Business Technology Platform (SAP BTP), en tirant parti de plusieurs solutions IP de LTI conçues pour le secteur de l'ingénierie et de la construction. Il s'agit notamment d'un synchroniseur de planification, d'une chaîne de paiement de projet, d'un outil de déploiement de ressources, d'un cockpit de gestion de projet pour la prévision des performances, d'un cash-flow d'ingénierie et d'un portail de fournisseurs. Cette initiative a permis au groupe d'entreprises PIH d'avoir un flux de données fluide pour permettre une prise de décision plus précise et opportune à travers des paysages d'affaires variés et leur a également permis d'avoir des manuels d'affaires pour les nouvelles acquisitions, les fusions ou les « défusions ».

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTI, a déclaré : « L'accélération numérique provoquée par la pandémie a mis en évidence les avantages de l'adoption de technologies disruptives. La numérisation du cœur de métier peut améliorer l'efficacité des processus, la satisfaction des clients et réduire les coûts qui, ensemble, aident à atteindre l'excellence commerciale. Le riche héritage d'expérience de LTI dans l'industrie de l'ingénierie et de la construction et notre partenariat solide avec SAP en tant que partenaire de services stratégiques mondiaux font de nous le partenaire idéal de PIH pour cet engagement ambitieux. »

Jasim Abdul Rahman, Directeur de l'information du groupe chez PIH, a déclaré : « Chez PIH, nous avons résolu d'évoluer, de nous diversifier et de nous développer en adoptant une approche numérique d'abord. Pour atteindre cet objectif, nous voulions une solution qui non seulement englobe les activités existantes dans un cadre numérique unique, mais qui offre également la flexibilité nécessaire pour équiper notre incursion dans de nouvelles industries à l'avenir. L'expertise éprouvée de LTI dans la mise en place de systèmes de transformation numérique perturbateurs est mondialement reconnue et, avec SAP, notre partenariat a permis à PIH de se transformer.

Alaa Jaber, directeur général de SAP Qatar et des marchés à croissance rapide, a commenté : « L'époque actuelle souligne l'importance de l'agilité, de la flexibilité et de l'évolutivité pour que les entreprises du Qatar continuent de marcher vers la croissance. La transformation numérique de PIH avec LTI est un témoignage idéal pour montrer une approche proactive dans l'adoption de la technologie pour aider les grandes entreprises à s'adapter au rythme. »

PIH est un conglomérat basé au Qatar qui compte plus de 60 000 employés opérant dans plusieurs pays à travers six secteurs : l'entreprise générale (UCC Holding), le développement immobilier, l'industrie et les services, les services généraux, l'agriculture et l'industrie alimentaire (Baladna), l'hôtellerie et le divertissement.

À propos de LTI

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 460 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des opérations dans 33 pays, nous tentons d'aller plus loin pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plateforme Mosaic de LTI permettant leurs déploiements mobiles, sociaux, analytiques, IoT et cloud. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

