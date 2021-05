LTI lança solução de transformação de tecnologia operacional com ServiceNow

MUMBAI, Índia, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005), (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, lançou a solução de gestão de tecnologia operacional baseada na plataforma ServiceNow para o setor de manufatura. A solução visa atender à demanda latente do setor para ter fluxos de trabalho digitais para a gestão de serviços de transformação operacional (TO).

A solução alavanca a tecnologia e a experiência da LTI nessa área, juntamente com o fluxo de trabalho digital habilitando os recursos da ServiceNow, a fim de oferecer uma solução escalável e segura para operações de fabricação usando a plataforma Now. Isso ajudará os fabricantes a adotarem o conceito de gestão de TO, além de práticas de gestão de serviços de TI (ITSM). A solução também protege a infraestrutura vital de possíveis ameaças e ataques externos, ajudando a garantir os elementos fundamentais da segurança cibernética da TO.

Com os dados gerados por essa solução, os fabricantes podem gerar benefícios para os negócios, como a disponibilidade de sistemas seguros e a resolução rápida de problemas por meio de um modelo comum de dados de serviço para operações de fabricação. Entre os principais recursos da solução estão:

Visibilidade de TO: permite a visualização digital de todos os ativos de TO juntamente com localização, configuração e saúde

Gestão de serviços de TO: tempo de resposta melhorado para solicitações de serviço de TO

Segurança e governança de TO: redução de riscos e melhor conformidade

Nachiket Deshpande, diretor de operações da LTI , disse: "Na LTI, acreditamos firmemente que existem oportunidades exponenciais na convergência dos mundos físicos e digitais. Essa mudança é acelerada pelas demandas da nova economia que, em grande parte, opera em modo virtual, habilitado pela nuvem. Estamos confiantes de que essa solução pioneira desenvolvida em parceria com a ServiceNow transformará a gestão de operações para fabricantes do mundo todo."

Binoy Gosalia, diretor global de parcerias do setor na ServiceNow, disse: "A experiência da LTI em gestão de piso de fábrica e operações empresariais, combinada com a inovação contínua da ServiceNow em toda a plataforma Now, ajuda a garantir que a gestão de TO atenda a todas as necessidades atuais dos fabricantes. Nossa colaboração combinada melhorará a visibilidade, os tempos de resposta e a segurança em toda a cadeia de valor da fabricação."

A LTI é uma parceira de elite da ServiceNow, com implementações em empresas da Fortune 500 e experiência em ITSM, ITOM, ITBM, HRM, CSM, IRM, SecOps e serviços de gestão de plataformas. Em seu recente relatório, o Information Services Group (ISG) nomeou a LTI como líder em Parceiros do Ecossistema ServiceNow em todos os serviços em seu relatório ISG Provider LensTM de 2021 para os EUA.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, de IoT e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos possibilita ter uma experiência inigualável no mundo real para resolver os desafios mais complexos de empresas em todos os setores. Todos os dias, a equipe de mais de 35 mil funcionários da LTI permite que os clientes melhorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @LTI_Global

ServiceNow, o logotipo do ServiceNow, Now, plataforma Now e outras marcas da ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas registradas das respectivas empresas com as quais estão associadas.

FONTE LTI

