Conçue pour l'industrie manufacturière, la solution améliore la visibilité, la sécurité et le service des actifs des technologies opérationnelles

MUMBAÏ, Inde, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005), (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a lancé une solution de gestion des technologies opérationnelles basée sur ServiceNow pour l'industrie manufacturière. La solution vise à répondre à la demande latente de l'industrie de disposer de flux de travail numériques pour la gestion des services de transformation opérationnelle (TO).

La solution tire parti de l'expertise technologique et du domaine de LTI, ainsi que du flux de travail numérique activant les fonctionnalités de ServiceNow, afin de fournir une solution évolutive et sécurisée pour les opérations de fabrication à l'aide de la plateforme Now. Les fabricants pourront ainsi adopter le concept de gestion de la transformation opérationnelle, en plus des pratiques de gestion des services informatiques (ITSM). La solution protège également les infrastructures essentielles contre les menaces et les attaques externes potentielles, en contribuant à assurer les éléments fondamentaux de la cybersécurité de la transformation opérationnelle.

Grâce aux informations fournies par cette solution, les fabricants peuvent bénéficier d'avantages commerciaux tels que la disponibilité garantie des systèmes et la résolution rapide des problèmes grâce à un modèle commun de données de service pour les opérations de fabrication. Les principales caractéristiques de la solution sont les suivantes :

Visibilité de la transformation opérationnelle (TO) : permettre une vue numérique de tous les actifs de la transformation opérationnelle avec leur emplacement, leur configuration et leur état de santé

Gestion des services de transformation opérationnelle (TO) : amélioration du temps de réponse aux demandes de services de transformation opérationnelle

Sécurité et gouvernance de la transformation opérationnelle (TO) : réduction des risques et amélioration de la conformité

Nachiket Deshpande, directeur des opérations, LTI, a déclaré : « Chez LTI, nous croyons fermement que la convergence des mondes physique et numérique offre des possibilités exponentielles. Cette évolution est accélérée par les exigences de la nouvelle économie qui fonctionne en grande partie en mode virtuel, grâce au cloud. Nous sommes convaincus que cette solution pionnière développée en partenariat avec ServiceNow transformera la gestion des opérations pour les fabricants du monde entier. »

Binoy Gosalia, responsable mondial des partenariats industriels chez ServiceNow, a déclaré : « L'expertise de LTI en matière de gestion des opérations d'usine et d'entreprise, combinée à l'innovation continue de ServiceNow dans l'ensemble de la plateforme Now, permet de garantir que la gestion des technologies opérationnelles répond à tous les besoins actuels des fabricants. Notre collaboration combinée améliorera la visibilité globale, les temps de réponse et la sécurité dans l'ensemble de la chaîne de valeur manufacturière. »

LTI est un partenaire d'élite de ServiceNow avec des réalisations dans des entreprises Fortune 500 et une expertise dans les domaines ITSM, ITOM, ITBM, HRM, CSM, IRM, SecOps, et des services de gestion de plateforme. Dans son récent rapport, Information Services Group (GSI) a désigné LTI comme leader des partenaires de l'écosystème ServiceNow, tous services confondus, dans son rapport 2021 ISG Provider LensTM pour les États-Unis.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IoT et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 35 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

Connectez-vous avec LTI :

Lisez nos actualités et nos blogs

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Aimez-nous sur Facebook

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés et de produits et logos peuvent être des marques de commerce des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

SOURCE LTI