LTI obtient le statut de partenaire privilégié dans le réseau de partenaires AWS

MUMBAI, Inde, 2er mai 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE : LTI), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a obtenu le statut de partenaire privilégié (Premier Partner Status) au sein du réseau de partenaires AWS (APN), une communauté mondiale de partenaires d'Amazon Web Services (AWS) qui tire parti des programmes, de l'expertise et des ressources pour créer, commercialiser et vendre des offres clients. LTI a obtenu cette reconnaissance pour son expertise en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de technologie cloud à travers des paysages clients complexes.

En tant que Premier Consulting Partner, LTI a démontré sa capacité à aider les entreprises à exploiter le plein potentiel que AWS a à offrir et à accélérer leur parcours sur le cloud. L'obtention du statut de Premier Consulting Partner différencie LTI en tant que partenaire AWS avec une expertise approfondie et un succès dans l'aide aux clients pour la conception, l'architecture, la construction, la migration et la gestion de leurs charges de travail sur AWS.

Récemment, LTI a également obtenu la compétence AWS Energy et la compétence AWS IoT pour aider les clients à optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris l'analyse géophysique et des réservoirs, les opérations et l'optimisation de la production, les opérations de pipeline et l'optimisation de la production d'énergie renouvelable solaire et éolienne. Les partenaires de compétence AWS sont contrôlés et validés en fonction de divers critères pour obtenir cette prestigieuse désignation.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Nous sommes fiers de recevoir le statut de Premier Consulting Partner dans le réseau de partenaires AWS. LTI permet la transformation numérique pour offrir aux entreprises des voies automatisées et évolutives pour atteindre une véritable innovation dans le cloud. L'achèvement du processus rigoureux de démonstration de notre expertise AWS, y compris le processus d'accréditation et de certification approfondi, démontre que notre équipe est dédiée à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs technologiques en tirant parti de l'agilité, de l'ampleur des services et du rythme de l'innovation disponible dans AWS. »

« Nous sommes heureux de reconnaître LTI comme un partenaire de conseil AWS Premier », a déclaré Chris Sullivan, directeur mondial, intégrateurs de systèmes WW et alliances stratégiques chez Amazon Web Services (AWS). « LTI aide les entreprises du monde entier à accélérer leurs parcours de migration et de modernisation. Leurs réalisations démontrent notre engagement mutuel à aider les clients à transformer leur entreprise grâce à l'échelle, la sécurité et l'agilité d'AWS. »

James Harrison, Senior Vice President, Global Infrastructure and Cloud Operations chez ViacomCBS, a déclaré : « Chez Paramount, nous félicitons LTI pour l'obtention du statut de AWS Premier Consulting Partner. LTI est un partenaire important dans notre stratégie d'adoption du cloud, et ils démontrent une compréhension supérieure du portefeuille de services AWS et la capacité de tirer parti de leur écosystème. Nous sommes impatients de travailler avec LTI et AWS dans notre ambitieux voyage vers le cloud. »

Pour devenir un partenaire AWS Premier, les entreprises suivent un processus d'approbation rigoureux par le biais d'accréditations et de certifications, et démontrent un investissement à long terme dans leur relation avec AWS, avec une expertise étendue obligatoire dans le déploiement de solutions clients dans AWS. LTI a déjà obtenu des compétences AWS pour DevOps, Migration, Data & Analytics, Financial Services, Machine Learning, Microsoft Workloads, et SAP.

