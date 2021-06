LTI reçoit le prix du partenaire mondial de l'année pour l'innovation de Snowflake

Ce prix récompense des innovations comme la plateforme LTI Canvas PolarSled et la première solution Snowcase qui accélèrent la transformation des données cloud

MUMBAI, Inde, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a été reconnue comme le partenaire mondial de l'année pour l'innovation par Snowflake, la société du Data Cloud . LTI a reçu cette récompense prestigieuse lors du sommet virtuel des partenaires de Snowflake qui s'est tenu le 16 juin 2021.

Le prix représente une étape clé pour le partenariat stratégique entre LTI et Snowflake et renforcera la collaboration entre les entreprises, dynamisant ces dernières avec des solutions et des services innovants.

Grâce à son approche automatisée, la plateforme unique de LTI, Canvas PolarSled , offre vitesse, performances et réduction des risques aux clients de Snowflake. La plateforme offre :

· une stratégie technologique et des services de conseil pour aider à définir la stratégie de migration et de données de Snowflake ;

· une boîte à outils de mise en œuvre automatisée alimentée par des outils basés sur l'apprentissage automatique (ou ML, machine learning) ;

· Une boîte à outils de gouvernance pour soutenir et optimiser la plateforme de données cloud de Snowflake.

Nachiket Deshpande, directeur d'exploitation chez LTI, a déclaré : « Ce prix confirme l'engagement ferme de LTI à simplifier et accélérer le parcours du client vers Snowflake. Notre partenariat stratégique mondial avec Snowflake nous permet d'apporter l'innovation nécessaire pour créer des organisations axées sur les données pour les clients. Cette alliance nous permet de faire partie intégrante de la stratégie globale d'une organisation en matière de données et d'accompagner sa transformation numérique. »

« Dans le cadre du partenariat stratégique mondial, LTI et Snowflake investissent pour aider nos clients communs à migrer vers la plateforme de données cloud de Snowflake en éliminant la dette technologique, et à fournir un niveau d'assurance supérieur en atteignant un niveau d'automatisation plus élevé », a déclaré Ketan Awalegaonkar, responsable clientèle chez Snowflake. « LTI avec ses multiples accélérateurs et solutions spécifiques innovants de Snowflake, en particulier la plateforme LTI Canvas PolarSled, offre vitesse, performances et réduction des risques afin de faciliter le parcours des données cloud des clients. Nous sommes impatients de renforcer ce partenariat et de construire ensemble des solutions innovantes pour nos clients », a-t-il ajouté.

Récemment, LTI est également devenue le partenaire de lancement de la technologie pour le programme accéléré Snowpark. Actuellement en avant-première privée, Snowpark simplifie l'architecture informatique d'une organisation en intégrant davantage de pipelines de données dans la plateforme de données de base unique et régie de Snowflake. Dans le cadre de ce programme, LTI Mosaic Decisions et LTI Mosaic AI faciliteront l'adoption de Snowflake avec des performances optimisées.

LTI est un partenaire de services Elite pour Snowflake et a lancé le premier Snowcase , un programme pour développer et commercialiser des solutions spécifiques à l'industrie pour accélérer la transformation des données cloud des entreprises.

