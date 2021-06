LTI Syncordis als Temenos-Servicepartner des Jahres ausgezeichnet

Seit seiner Gründung hat sich LTI Syncordis dem Erfolg der Temenos-Community verschrieben und sich zu einem globalen One-Stop-Partner für die End-to-End-Implementierung und Systemintegration entwickelt. Darüber hinaus ist LTI Syncordis das erste Unternehmen mit einer Zulassung als „Professional of the Financial Sector" (PSF) in Luxemburg, das sich voll und ganz den Temenos-Diensten widmet, jede Temenos-Software unterstützt und bei Temenos Services Partners durchgängig mit einer hohen Partnerzufriedenheit bewertet wird. Im Jahr 2020 entschied sich LTI Syncordis für Temenos, um seine innovative Banking-as-a-Service-Plattform auf dem nordischen Markt zu lancieren, die es Banken ermöglicht, alte Kernbankensysteme schnell und effizient zu modernisieren. Mit mehr als 600 Temenos-Experten bei Syncordis und mehr als 35.000 Technologie-Experten bei LTI ist LTI Syncordis der bevorzugte Partner für Temenos-Kunden weltweit, die nach beschleunigter Innovation suchen.