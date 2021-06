LTI Syncordis Reconhecida como Parceira de Serviço Temenos do Ano

Desde a sua criação, a LTI Syncordis tem se mantido comprometida com o sucesso da comunidade Temenos e evoluiu para um parceiro global para implementação de ponta a ponta e integração de sistemas. Além disso, a LTI Syncordis é a primeira empresa com a autorização do "Profissional do Setor Financeiro" (PSF) em Luxemburgo, que é totalmente dedicado a serviços Temenos com capacidades para apoiar todo o software Temenos e é consistentemente avaliado com altas pontuações de satisfação dos parceiros entre os Parceiros de Serviço Temenos. Em 2020, a LTI Syncordis selecionou a Temenos para lançar sua inovadora plataforma de serviços bancários no mercado nórdico, que permite que os bancos modernizem sistemas bancários centrais de forma rápida e eficiente. Com mais de 600 especialistas em Temenos na Syncordis e mais de 35.000 profissionais de tecnologia na LTI, a LTI Syncordis é o parceiro preferido dos clientes Temenos em todo o mundo em busca de inovação acelerada.

Sudhir Chaturvedi, Presidente e membro da Comissão Executiva, LTI disse:

"Acreditamos em oferecer excelência e sempre indo além para nossos clientes. Ser reconhecido pelo nosso compromisso é maravilhoso e nós da LTI Syncordis apreciamos muito isso. Como um parceiro dedicado à Temenos, estamos ansiosos para consolidar nossa parceria frutífera com a Temenos e impulsionar a transformação digital inovadora no setor bancário por muitos anos".

Guillaume Desjonqueres, CEO da Syncordis, comentou:

"Estou muito feliz em aceitar este prêmio em nome de todos os nossos funcionários que foram fundamentais para tornar essa conquista possível. Hoje, mais do que nunca, é vital que nos concentremos na cooperação e na entrega de projetos de ponta a ponta de elevada qualidade a instituições financeiras de todas as dimensões. Tornar o setor bancário melhor é compartilhar responsabilidade e capacitar programas inovadores de transformação digital. Este reconhecimento nos inspira. Juntamente com a nossa parceira de longo prazo, a Temenos, continuaremos comprometidos - tanto com os bancos como com os seus valiosos clientes".

Alexa Guenoun, Chefe de Operações, Temenos disse:

"Os parceiros têm um impacto incrível no ecossistema que desenvolvemos ao longo de 27 anos no setor bancário - eles nos ajudam a inovar, escalar e melhorar o setor bancário para nossos clientes e para o mundo. Estou muito feliz em reconhecer a LTI Syncordis por sua parte em fornecer tecnologia que cria experiências melhores, mais rápidas e mais inteligentes, e maior agilidade para responder a um mundo em constante mudança. É por causa de parceiros como a LTI Syncordis que temos uma das comunidades mais fortes, dinâmicas e resilientes do setor".

Sobre a Syncordis:

A Syncordis, uma empresa luxemburguesa LTI, oferece projetos de implementação de ponta a ponta de alta qualidade e integração de sistemas com foco exclusivo no software bancário Temenos, como Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Wealth, Temenos Payments, Temenos Mitigação de Crimes Financeiros e Temenos Datasource. A Syncordis também é o único parceiro global da Temenos que é totalmente dedicado aos serviços da Temenos com recursos para suportar todos os pacotes de software da Temenos. Com 12 escritórios em todo o mundo, mais de 600 especialistas e serviços complementares, como Saas e serviços de suporte de produção regulados, a Syncordis permite que seus clientes internacionais dominem sua transformação digital. Isso faz com que a Syncordis seja um dos parceiros únicos de serviços para clientes Temenos em todo o mundo. Para mais informações, visite www.syncordisconsulting.com

Sobre a LTI:

LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, percorremos a milha extra para os nossos clientes e aceleramos a sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, permitindo as suas viagens móveis, sociais, analíticas, Iot e na nuvem. Fundada em 1997 como uma subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos dá experiência inigualável no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. A cada dia, nossa equipe de mais de 35.000 LTItes permite que nossos clientes melhorem a eficácia de suas operações de negócios e tecnologia e entreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @Lti_global

FONTE LTI

