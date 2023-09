LTS fait progresser la surveillance de la qualité avec Veeva Vault QMS

Cette société pharmaceutique de premier plan unifie ses processus de qualité pour plus d'efficacité, de collaboration et de conformité

BARCELONE, Espagne, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG (« LTS »), une société de technologie pharmaceutique de premier plan, s'associe à Veeva MedTech pour faire progresser ses opérations de qualité. LTS utilisera Veeva Vault QMS pour améliorer le contrôle et la visibilité des processus, harmoniser les sites de production mondiaux et améliorer la préparation aux audits.

« Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons besoin d'un outil de gestion de la qualité moderne, évolutif et convivial pour harmoniser et faire progresser nos processus de qualité dans l'ensemble de l'entreprise, a déclaré Heike Barnikow-Bock, vice-présidente des opérations, des projets de qualité et du conseil chez LTS. Avec Veeva Vault QMS, nous renforcerons la surveillance et la conformité aux normes GxP tout en nous alignant sur les exigences de qualité de nos clients. »

« La collaboration ouverte et la flexibilité de Veeva pour répondre à nos besoins en font le partenaire idéal, a commenté Christian Langer, vice-président senior de la qualité globale chez LTS. L'étendue de l'expérience de l'équipe et l'importance accordée à l'exécution ont permis de mener à bien ce projet en si peu de temps. »

LTS, dont le siège social se trouve en Allemagne et qui possède quatre sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, conçoit et fabrique des systèmes d'administration de médicaments, tels que des patchs transdermiques, des films minces oraux et des dispositifs d'administration de médicaments à porter sur soi. Vault QMS aidera LTS à gérer et à suivre les processus de qualité, tels que les déviations, les plaintes, les incidents de laboratoire, les actions correctives et préventives et le contrôle des changements. En améliorant ses processus de gestion de la qualité, LTS peut apporter une plus grande valeur ajoutée à ses partenaires et améliorer les résultats pour les patients, ce qui est conforme à l'objectif de LTS : « We CARE. We CREATE. We DELIVER. » (nous soignons, nous créons, nous produisons).

« Veeva Vault QMS aide les entreprises comme LTS à simplifier les processus de qualité pour une meilleure efficacité tout en garantissant une préparation permanente aux inspections, a ajouté Patrik Brehm, directeur de la stratégie qualité pour Veeva MedTech en Europe. Veeva est fière de s'associer à l'équipe pour l'aider à rationaliser ses opérations de qualité. »

Veeva MedTech propose des solutions logicielles cloud unifiées et connectées pour aider à fournir des dispositifs médicaux et des diagnostics aux patients qui en ont besoin. Elle inclut les produits Veeva Vault dans les domaines de la recherche et du développement et de la commercialisation afin d'accélérer le cycle de vie total du développement des produits pour les entreprises de technologie médicale.

Vault QMS fait partie de Vault Quality Suite , qui rassemble les systèmes et processus de qualité sur une plateforme cloud unique pour permettre une gestion efficace de la qualité.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 38 et 39), et dans nos dépôts SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter sur sec.gov .

