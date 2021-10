Lucerne Capital Management bevordert het doorgaand terugkopen van aandelen door Intertrust

Presentatie van de uitgifte met een overzicht van de zeer aantrekkelijke waardering van Intertrust-aandelen

GREENWICH, Connecticut en AMSTERDAM, 1 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management ("Lucerne"), een geregistreerde beleggingsadviseur met een langetermijnfocus en aandeelhouder van Intertrust N.V. ("Intertrust" of het "Bedrijf"), gaf vandaag de volgende verklaring ter ondersteuning van het onlangs aangekondigde buyback-programma van het bedrijf en legde de nadruk op de extreme aantrekkelijkheid van Intertrust-aandelen.

Intertrust's waardering blijft uiterst aantrekkelijk en is op dit moment het goedkoopste aandeel in de bredere zakelijke servicesector, ondanks het feit dat het een beter financieel profiel heeft dan zijn concurrenten. Als grote Intertrust-aandeelhouder ondersteunen we het onlangs aangekondigde 'share buyback'-programma van het bedrijf en moedigen we het bedrijf aan om meer aandelen terug te kopen als een permanent instrument in zijn toolkit voor kapitaaltoewijzing, en niet alleen als eenmalige gebeurtenis. We kijken ernaar uit om een constructieve en voortdurende dialoog te onderhouden met de leiding en Raad van commissarissen van het bedrijf om alle Intertrust-aandeelhouders meer waarde te bieden.

Lucerne gaf ook een presentatie over de aantrekkelijkheid van de waardering van Intertrust, die te vinden is op https://www.lucernecap.com/post/lucerne-encourages-continued-share-buybacks-at-intertrust.

