Lucerne Capital Management encourage la poursuite des rachats d'actions chez Intertrust

Présentation des émissions décrivant la valorisation extrêmement attrayante des actions Intertrust

GREENWICH, Connecticut, et AMSTERDAM, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en placement inscrit axé sur le long terme et actionnaire d'Intertrust N.V. (« Intertrust » ou la « Société »), a publié aujourd'hui la déclaration suivante soutenant le programme de rachat récemment annoncé par la Société et soulignant l'extrême attractivité des actions d'Intertrust.

La valorisation d'Intertrust reste extrêmement attrayante et constitue actuellement l'action la moins chère du secteur des services aux entreprises, malgré un profil financier supérieur à celui de ses pairs. En tant qu'actionnaire important d'Intertrust, nous soutenons le programme de rachat d'actions récemment annoncé par la Société et nous encourageons la Société à tirer parti de sa capacité à intégrer des rachats d'actions supplémentaires en tant qu'outil continu dans sa boîte à outils d'allocation du capital, et pas seulement en tant qu'outil ponctuel. Nous sommes impatients de maintenir un dialogue constructif et continu avec la direction et le conseil de surveillance de la société afin de contribuer à améliorer la valeur pour tous les actionnaires d'Intertrust.

Lucerne a également publié une présentation soulignant l'attractivité de l'évaluation d'Intertrust, qui peut être consultée sur https://www.lucernecap.com/post/lucerne-encourages-continued-share-buybacks-at-intertrust.

À propos de Lucerne Capital Management

Fondée en 2000 et cogérée par Pieter Taselaar et Thijs Hovers, Lucerne Capital Management est une société d'investissement spécialisée dans la sélection ascendante de titres, avec un accent sur les marchés européens.

