Lucerne Capital steunt de analyse van Cat Rock Capital Management in presentatie betreffende Just Eat Takeaway.com

GREENWICH, Conn. en AMSTERDAM, 28 juli, 2021 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management ("Lucerne"), een geregistreerde beleggingsadviseur met een langetermijnfocus op en aandeelhouder van Just Eat Takeaway.com ("JET" of het "bedrijf"), heeft vandaag de volgende verklaring gegeven waarin het de analyse in de presentatie van Cat Rock Capital van 27 juli ondersteunt.

We hebben Cat Rocks analyse in zijn presentatie van 27 juli nauwkeurig beoordeeld en gaan volledig akkoord met hun waarnemingen en conclusies. Ondanks dat JET's marktleidende posities, lang groeitraject, sterke uitvoering en logistieke investeringen vruchten afwerpen, is het bedrijf enorm ondergewaardeerd. Lucerne vindt dat deze ondermaatse prestatie een direct resultaat is van de consequent slechte communicatie van de directie, welke zijn geloofwaardigheid bij beleggers aanzienlijk heeft beschadigd.

Met deze waarderingsniveaus geloven we dat het bedrijf geen toekomst heeft als onafhankelijk bedrijf. Daarom delen we Cat Rocks mening volledig dat het bedrijf 1) het vertrouwen van beleggers proactief moet herstellen door zijn communicatie naar de markt toe structureel te verbeteren, 2) agressief aandelen moet terugkopen, gefinancierd door de verkoop van niet-essentiële activa en 3) strategische alternatieven moet verkennen om waarde voor aandeelhouders te creëren.

