Lucerne Capital unterstützt die Analyse von Cat Rock Capital Management in der Präsentation zu Just Eat Takeaway.com

Ist der Meinung, dass Just Eat Takeaway.com aggressiv Aktien zurückkaufen und strategische Alternativen prüfen sollte, um den Wert für die Aktionäre zu steigern

GREENWICH, Conn. und AMSTERDAM, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management („Luzern"), ein eingetragener Anlageberater mit langfristiger Ausrichtung und Aktionär von Just Eat Takeaway.com („JET" oder das „Unternehmen"), gab heute die folgende Erklärung ab, die die Analyse in der von Cat Rock Capital am 27. Juli veröffentlichten Präsentation unterstützt.

Wir haben die Analyse von Cat Rock, die in der Präsentation vom 27. Juli enthalten ist, genau geprüft und stimmen mit den Beobachtungen und Schlussfolgerungen vollständig überein. Trotz der marktführenden Position von JET, der langen Wachstumsperspektive, der starken Ausführung und der sich auszahlenden Logistikinvestitionen ist das Unternehmen dramatisch unterbewertet. Luzern ist der Ansicht, dass diese Underperformance eine direkte Folge der anhaltend schlechten Kommunikation des Managements ist, die die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei den Anlegern erheblich beschädigt hat.

Bei diesen Bewertungsniveaus glauben wir, dass das Unternehmen keine Zukunft als unabhängiges Unternehmen hat. Daher stimmen wir voll und ganz mit der Ansicht von Cat Rock überein, dass das Unternehmen 1) das Vertrauen der Investoren proaktiv wiederherstellen sollte, indem es seine Kommunikation mit dem Markt strukturell verbessert, 2) aggressiv Aktien zurückkaufen sollte, finanziert durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, und 3) strategische Alternativen zur Schaffung von Shareholder Value prüfen sollte.

